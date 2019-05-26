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    Вандали пошкодили захисну плівку: Кличко проінспектував скляний міст

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    Вандали пошкодили захисну плівку: Кличко проінспектував скляний міст

    Кличко зазначив, що основне скло не постраждало

    Міський голова Києва Віталій Кличко проінспектував пошкоджене скло на новому пішохідно-велосипедному мосту в столиці та пообіцяв відновити його протягом доби.

    Про це він написав у своєму Facebook. 

    «Був із фахівцями на нашому новому мосту. З того, що з‘ясували попередньо: вандали пошкодили захисну склоплівку на двох фрагментах скляної підлоги. Основне - гартоване скло - не постраждало»«, - заявив Кличко.

    За його словами, пошкоджені елементи будуть замінені протягом доби.

    «Боляче, коли гарні об‘єкти страждають від «розваг» тих, хто не любить наше місто. І нічого не створює, а знищує те, що створюють інші», - підкреслив він. 

    Кличко також опублікував відео, на якому фахівці назвали ймовірну причину пошкодження. За словами спеціалістів верхню склоплівку могли пошкоджити металевою гирею чи гантелею.

    Як повідомлялось, у День Києва, 26 травня, на новому пішохідно-велосипедний мосту між аркою Дружби народів і парк «Володимирська гірка», який відкрили напередодні ввечері в подарунок киянам, тріснуло скло на одному з оглядових майданчиків. Всіх людей екстрено евакуювали з мосту.

    Мер Києва Віталій Кличко назвав основну версію пошкодження скла на підлозі пішохідного мосту. На його думку – це акт  вандалізму.

    Столична поліція обмежила рух на пошкодженій ділянці пішохідного мосту між Аркою дружби народів та Володимирською гіркою, а також встановлює обставини інциденту.

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