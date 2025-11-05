Вандалізм на Алеї кохання: у Броварах вдруге викрадено всі щойно висаджені квіти

Багаторічні гортензії та хризантеми зникли з клумб у першу ніч

Працівники комунального підприємства «Бровари-Благоустрій» зіткнулися з цинічним проявом вандалізму: на Алеї кохання невідомі особи систематично викопують та викрадають щойно висаджені багаторічні квіти. Про це повідомив мер Броварів Ігор Сапожко на своїй сторінці в соціальних мережах, інформує «Главком».

На Алеї кохання невідомі особи систематично викопують та викрадають щойно висаджені багаторічні квіти фото: Ігор Сапожко /Telegram

За словами міського голови, працівники комунального підприємства «Зелене господарство» лише декілька тижнів тому висадили на Алеї кохання багаторічні гортензії та хризантеми.

«Практично в наступну ніч від кущів не залишилося і сліду. Висадили нові, та ж історія», – обурився Сапожко. Мер назвав такі дії активним проявом нелюбові до свого міста та неповаги до людей, які намагаються створювати красу та затишок для мешканців.

Від висаджених комунальниками кущів залишилися лише лунки фото: Ігор Сапожко /Telegram

Ігор Сапожко висловив розчарування через систематичні крадіжки, які знищують зусилля комунальників.

«Люди, будьте ж нарешті людьми. Це робиться для вас, для ваших дітей та онуків. Соромно і прикро…», – йдеться у зверненні.

