Головна Київ Новини
search button user button menu button

Вандалізм на Алеї кохання: у Броварах вдруге викрадено всі щойно висаджені квіти

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Вандалізм на Алеї кохання: у Броварах вдруге викрадено всі щойно висаджені квіти
На Алеї кохання невідомі особи систематично викопують та викрадають щойно висаджені багаторічні квіти
фото: Ігор Сапожко /Telegram

Багаторічні гортензії та хризантеми зникли з клумб у першу ніч

Працівники комунального підприємства «Бровари-Благоустрій» зіткнулися з цинічним проявом вандалізму: на Алеї кохання невідомі особи систематично викопують та викрадають щойно висаджені багаторічні квіти. Про це повідомив мер Броварів Ігор Сапожко на своїй сторінці в соціальних мережах, інформує «Главком».

На Алеї кохання невідомі особи систематично викопують та викрадають щойно висаджені багаторічні квіти
На Алеї кохання невідомі особи систематично викопують та викрадають щойно висаджені багаторічні квіти
фото: Ігор Сапожко /Telegram

За словами міського голови, працівники комунального підприємства «Зелене господарство» лише декілька тижнів тому висадили на Алеї кохання багаторічні гортензії та хризантеми.

На Алеї кохання невідомі особи систематично викопують та викрадають щойно висаджені багаторічні квіти
На Алеї кохання невідомі особи систематично викопують та викрадають щойно висаджені багаторічні квіти
фото: Ігор Сапожко /Telegram

«Практично в наступну ніч від кущів не залишилося і сліду. Висадили нові, та ж історія», – обурився Сапожко. Мер назвав такі дії активним проявом нелюбові до свого міста та неповаги до людей, які намагаються створювати красу та затишок для мешканців. 

Від висаджених комунальниками кущів залишилися лише лунки
Від висаджених комунальниками кущів залишилися лише лунки
фото: Ігор Сапожко /Telegram

Ігор Сапожко висловив  розчарування через систематичні крадіжки, які знищують зусилля комунальників.

«Люди, будьте ж нарешті людьми. Це робиться для вас, для ваших дітей та онуків. Соромно і прикро…», – йдеться у зверненні.

Нагадаємо, у всіх районах столиці комунальні підприємства по утриманню зелених насаджень здійснили комплекс робіт із благоустрою та озеленення територій, у результаті чого облаштовано додаткові зелені зони – мінісквери. Для реалізації проєкту було обрано території з урахуванням потреб мешканців, поблизу зупинок громадського транспорту, станцій метрополітену та густонаселених житлових комплексів, а також на місцях демонтованих малих архітектурних форм (МАФів).

До слова, Бучанська громада отримала подарунок від Нідерландів – 100 тисяч цибулин тюльпанів. За словами Федорука, ця ініціатива стала вже традиційною: громада отримує тюльпани від нідерландських партнерів третій рік поспіль. Комунальне підприємство «Бучазеленбуд» висадить тюльпани у Бучанський міський парк – навесні вони розквітнуть на великих галявинах, створюючи справжній квітковий краєвид.

Теги: місцева влада благоустрій Київщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пожежа після дронової атаки спалахнула у Фастівському районі
На Фастівщині внаслідок нічної атаки горіли автівки
6 жовтня, 09:55
Міський голова Вишгорода отримав підозру у розтраті понад 6,6 млн грн. 8 жовтня 2025 року
Мер Вишгорода назвав політичним замовленням підозру у привласненні 6,6 млн грн
8 жовтня, 15:56
Пункти незламності покликані стати безпечними місцями для людей у складний час
Пункти незламності запрацювали у Броварах та Борисполі
10 жовтня, 20:14
Міський голова Вишгорода Олексій Момот під час засідання з обрання йому запобіжного заходу у Святошинському райсуді. Київ, 15 жовтня 2025 року
Суд обрав запобіжний захід меру Вишгорода Олексію Момоту
15 жовтня, 19:58
Постраждалу жінку госпіталізували, однак вона померла у лікарні
У Борисполі водій Hyundai смертельно травмував 82-річну жінку
16 жовтня, 13:18
На Київщині працює ППО: деталі від влади
На Київщині працює ППО: деталі від влади
24 жовтня, 21:30
На суді чоловік пояснив, що ніколи не служив в армії, оскільки відбував покарання у місцях позбавлення волі
Чоловік відмовився від мобілізації і заявив у ТЦК, що «краще сісти у тюрму»: як його покарали
25 жовтня, 20:15
Віталій Кличко зустрівся в Страсбурзі з президентом Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи Марком Коолсом
Через тиск на місцеву владу Кличко запросив до України моніторингову місію Ради Європи
28 жовтня, 15:55
Через сильний вітер і темну пору доби пошукові роботи довелося припинити
На Київському водосховищі через штормовий вітер перекинувся човен: один рибалка загинув
31 жовтня, 17:40

Новини

Затримано працівника СТО, який наводив удари по підстанціях, що живлять Київ
Затримано працівника СТО, який наводив удари по підстанціях, що живлять Київ
Київський ТЦК прокоментував інформацію про «мобілізацію вчителя на очах у учнів»
Київський ТЦК прокоментував інформацію про «мобілізацію вчителя на очах у учнів»
Вандалізм на Алеї кохання: у Броварах вдруге викрадено всі щойно висаджені квіти
Вандалізм на Алеї кохання: у Броварах вдруге викрадено всі щойно висаджені квіти
Столичний ТРЦ Gulliver закрито: що відомо про конфлікт і чого чекати киянам
Столичний ТРЦ Gulliver закрито: що відомо про конфлікт і чого чекати киянам
Частина Броварів залишилася без опалення: коли буде відновлено подачу тепла
Частина Броварів залишилася без опалення: коли буде відновлено подачу тепла
Поліція Києва вилучила безпілотник, який чоловік перевозив на даху автомобіля
Поліція Києва вилучила безпілотник, який чоловік перевозив на даху автомобіля

Новини

Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
Вчора, 16:11
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
3 листопада, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
2 листопада, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01

Прес-релізи

PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
3 листопада, 13:50
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua