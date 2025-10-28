Нідерланди подарували Бучі 100 тисяч тюльпанів: де їх планується висадити

Бучанська громада отримує тюльпани від нідерландських партнерів третій рік поспіль

Бучанська громада отримала подарунок від Нідерландів – 100 тисяч цибулин тюльпанів. Про це повідомив міський голова Бучі Анатолій Федорук, інформує «Главком».

Бучанська громада отримала подарунок від Нідерландів фото: Анатолій Федорук/Facebook

За словами Федорука, ця ініціатива стала вже традиційною: громада отримує тюльпани від нідерландських партнерів третій рік поспіль.

Ініціатива реалізована за сприяння Почесного консульства України в Нідерландах та логістичного партнера Meest Express фото: Анатолій Федорук/Facebook

«Комунальне підприємство «Бучазеленбуд» висадить тюльпани у Бучанський міський парк – навесні вони розквітнуть на великих галявинах, створюючи справжній квітковий краєвид.», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у всіх районах столиці комунальні підприємства по утриманню зелених насаджень здійснили комплекс робіт із благоустрою та озеленення територій, у результаті чого облаштовано додаткові зелені зони – мінісквери. Для реалізації проєкту було обрано території з урахуванням потреб мешканців, поблизу зупинок громадського транспорту, станцій метрополітену та густонаселених житлових комплексів, а також на місцях демонтованих малих архітектурних форм (МАФів).