Мер Вишгорода назвав політичним замовленням підозру у привласненні 6,6 млн грн

Момот: «Це суто політичне замовлення, тому що через пів години після підозри вийшов готовий сюжет»

Міський голова Вишгорода Олексій Момот вважає, що підозра, яку вручили йому за привласнення 6,6 млн грн бюджетних коштів, є політичним замовленням. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Суспільне.

«На мою думку, це суто політичне замовлення, тому що через півгодини після підозри виходить готовий сюжет. У мене наштовхує і на думки, що він вже вчора був знятий», – заявив Момот.

За словами мера Вишгорода, закупівлею екскаваторів та ремонтом відстійника дощової каналізації займалися дві різні підрядні компанії, а не одна, як про це повідомляють в Нацполіції. Кожна з компаній виграла відповідний тендер. Вартість закупівлі екскаваторів обґрунтована і це може підтвердити експертиза, наголосив Момот.

Спростовує міський голова Вишгорода і звинувачення правоохоронців у тому, що замість ремонту відстійника на рахунок підприємства нібито незаконно вибуло понад 5 млн грн із місцевого бюджету.

«Все місто бачило, як ці роботи робилися. Це було на набережній. Є журнали авторського нагляду, є журнали технічного нагляду, підписані акти. Я ж кажу, це протягнута завжди політична історія», – сказав Момот.

Нагадаємо, сьогодні, жовтня, у Нацполіції та в Офісі генпрокурора повідомили, що міському голові Вишгорода та директору підрядної компанії вручили підозри за привласнення 6,6 млн грн бюджетних коштів. Мова йде про заволодіння коштами під час закупівлі за прямими договорами двох екскаваторів та виконання робіт з поточного ремонту відстійника дощової каналізації на одній із вулиць міста.

Раніше повідомлялося, що столична прокуратура спростувала інформацію про бездіяльність щодо відсторонення від посади міського голови Вишгорода, підозрюваного у завданні збитків бюджету на понад 700 тис. грн. Прокурори повідомили, що суд повернув їхнє перше клопотання з формальних підстав, але вони подали його повторно, і розгляд призначено на 14 серпня. Як повідомили у прокуратурі, міський голова Вишгорода підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме в завданні збитків бюджету міста на суму понад 700 тис. грн при закупівлі каналопромивочного автомобіля.

Прокурори 29 липня 2025 року повідомили йому про підозру. Наступного дня, 30 липня до суду було подано клопотання про відсторонення від посади підозрюваного Вишгородського міського голови.

До слова, Вишгородський міський голова Олексій Момот подав щорічну декларацію про доходи за 2024 рік. Згідно з нею, його доходи склали 1,4 млн грні є надходженнями суто з міськради у вигляді заробітної платні. Крім того, голова подав ще понад 1,5 млн грн готівкових коштів, більша половина з яких зберігається в доларовій валюті.