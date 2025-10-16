У Борисполі водій Hyundai смертельно травмував 82-річну жінку

Постраждалу жінку госпіталізували, однак вона померла у лікарні

Водій Hyundai наїхав на жінку, яка переходила дорогу поза пішохідним переходом

Поліція Київщини розслідує обставини, за яких у Борисполі автівка збила літню жінку. Пенсіонерка померла у лікарні внаслідок отриманих травм. Про це інформує «Главком» із посиланням на повідомлення поліції Київської області.

«Попередньо встановлено, що 49-річний водій автомобіля Hyundai Sonata, рухаючись вулицею Київський Шлях, здійснив наїзд на 82-річну жінку, яка переходила проїзну частину поза межами пішохідного переходу. Внаслідок отриманих травм постраждалу госпіталізували, однак, на жаль, жінка померла у лікарні», – сказано в повідомленні.

Слідчі Бориспільського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, з січня по червень 2025 року в Україні внаслідок ДТП загинули 1367 осіб, з них 69 дітей. У аваріях на дорогах травмовано 13 895 людей. Порівняно з аналогічним періодом 2024 року кількість ДТП з загиблими та/або травмованими майже не змінилась – 11 194 випадки.

На початку жовтня у Білій Церкві на Київщині 37-річна водійка автомобіля Nissan, рухаючись заднім ходом, здійснила наїзд на 92-річну жінку. Потерпіла в момент аварії перебувала на проїзній частині між прибудинковою територією та зеленою зоною. У результаті ДТП пенсіонерка отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована.