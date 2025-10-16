Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Борисполі водій Hyundai смертельно травмував 82-річну жінку

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
У Борисполі водій Hyundai смертельно травмував 82-річну жінку
Постраждалу жінку госпіталізували, однак вона померла у лікарні
фото: Національна поліція України/Facebook

Водій Hyundai наїхав на жінку, яка переходила дорогу поза пішохідним переходом

Поліція Київщини розслідує обставини, за яких у Борисполі автівка збила літню жінку. Пенсіонерка померла у лікарні внаслідок отриманих травм. Про це інформує «Главком» із посиланням на повідомлення поліції Київської області.

«Попередньо встановлено, що 49-річний водій автомобіля Hyundai Sonata, рухаючись вулицею Київський Шлях, здійснив наїзд на 82-річну жінку, яка переходила проїзну частину поза межами пішохідного переходу. Внаслідок отриманих травм постраждалу госпіталізували, однак, на жаль, жінка померла у лікарні», – сказано в повідомленні.

Слідчі Бориспільського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, з січня по червень 2025 року в Україні внаслідок ДТП загинули 1367 осіб, з них 69 дітей. У аваріях на дорогах травмовано 13 895 людей. Порівняно з аналогічним періодом 2024 року кількість ДТП з загиблими та/або травмованими майже не змінилась – 11 194 випадки.

На початку жовтня у Білій Церкві на Київщині 37-річна водійка автомобіля Nissan, рухаючись заднім ходом, здійснила наїзд на 92-річну жінку. Потерпіла в момент аварії перебувала на проїзній частині між прибудинковою територією та зеленою зоною. У результаті ДТП пенсіонерка отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована.

Теги: Київщина ДТП

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Загальна сума збитків бюджету перевищує 6,6 млн грн
Міський голова Вишгорода отримав підозру у розтраті понад 6,6 млн грн
8 жовтня, 13:28
Потерпілих військових доправили до лікарні
У Тернополі водій Lanos наїхав на військових, які перевіряли документи
28 вересня, 13:27
Наслідки удару по Запоріжжю
Масована атака на Україну: головне за ніч
28 вересня, 06:26
Правоохоронці проводять розслідування обставин ДТП
У Вінниці авто збило 10-річну дівчинку на пішохідному переході (оновлено)
24 вересня, 21:04
Олександр Паламарчук і Ека Мелюкова святкують восьму річницю шлюбу
«Не уявляю життя без моєї Екульки!» Сільський голова Гатного привітав ефектну дружину-громадянку РФ
23 вересня, 19:48
Президент висловив співчуття рідним і близьким жертв
Зеленський назвав кількість жертв від нічної атаки окупантів
20 вересня, 09:46
Громадян Узбекистану незаконно утримували на агропідприємстві та примушували до сільськогосподарських робіт
Громадянин Китаю організував агрофірму на Київщині, де експлуатував узбецьких заробітчан
19 вересня, 14:41
У Катюжанському лісництві незаконно знищено 137 дерев сосни, чим державі завдано збитків на суму понад 1,1 млн грн
Вирубування дерев на Київщині: у недбалості підозрюється інженер держпідприємства «Ліси України»
18 вересня, 10:03
На Харківщині легковик зіткнувся з хлібовозом: загинули двоє людей
На Харківщині легковик зіткнувся з хлібовозом: загинули двоє людей
17 вересня, 22:47

Новини

Прорив трубопроводу у Печерському районі: ускладнено рух двома вулицями
Прорив трубопроводу у Печерському районі: ускладнено рух двома вулицями
У Борисполі водій Hyundai смертельно травмував 82-річну жінку
У Борисполі водій Hyundai смертельно травмував 82-річну жінку
Хотянівський міст на фініші ремонту: що відбувається на майданчику
Хотянівський міст на фініші ремонту: що відбувається на майданчику
Поліетилен не зник? Як торгові заклади пакують рибу, м’ясо та овочі: огляд цін біопакетів
Поліетилен не зник? Як торгові заклади пакують рибу, м’ясо та овочі: огляд цін біопакетів
У Києві та області запроваджено екстрені відключення світла
У Києві та області запроваджено екстрені відключення світла
Помер відомий український ресторатор Ігор Сухомлин
Помер відомий український ресторатор Ігор Сухомлин

Новини

В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
Вчора, 05:59
Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
12 жовтня, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua