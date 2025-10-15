Суд обрав запобіжний захід меру Вишгорода Олексію Момоту

Міський голова Вишгорода Олексій Момот під час засідання з обрання йому запобіжного заходу у Святошинському райсуді. Київ, 15 жовтня 2025 року

Розгляд клопотання про відсторонення Олексія Момота з посади суд відклав до 16 жовтня

Святошинський районний суд Києва обрав запобіжний захід міському голові Вишгорода Олексію Момоту за підозрою у заволодінні 6,6 млн грн під час закупівлі двох екскаваторів та ремонту відстійника дощової каналізації. Момоту призначили особисте зобов'язання до 15 грудня. Також суд почав розгляд клопотання про відсторонення Олексія Момота від посади міського голови Вишгорода. Про це повідомляє «Главком» івз посиланням на Суспільне.

За матеріалами справи, у перші місяці повномасштабного вторгнення РФ керівництво Вишгородської міськради під приводом забезпечення добровольчого формування ініціювало закупівлю двох екскаваторів-навантажувачів на суму 7,8 млн грн. За даними слідства, техніку придбали через товариство, підконтрольне учасникам схеми. Компанія не мала необхідних ресурсів та фінансової спроможності для виконання контракту. Вартість кожної одиниці техніки була штучно завищена приблизно на 800 тис. грн, зазнають правоохоронці.

Ще один епізод стосується ремонту відстійника дощової каналізації у Вишгороді. Слідство встановило, що Олексій Момот підписав акти виконання робіт попри те, що вони не були виконані. І понад 5 млн грн незаконно вибули з місцевого бюджету на рахунок підрядної організації за фактично невиконані роботи.

Що каже прокурор

Прокурор Олексій Безпалов повідомив, що сторона обвинувачення просила суд призначити підозрюваному міському голові Вишгорода запобіжний захід у вигляді застави у 1,6 млн грн. Серед ризиків він назвав те, що Олексій Момот може переховуватися від слідства, впливати на свідків.

Що каже адвокат

Адвокат Олексія Момота Іван Мінаков своєю чергою заявив, що застава неспівмірна і нереальна. За його словами, оголошена підозра необґрунтована, оскільки немає жодних доказів того, що ціна кожного з придбаних екскаваторів була завищена на 800 тис. грн. Він розповів, що у квітні 2022 року дійсно була укладена угода на придбання техніки. Оскільки це оборонні закупівлі, то було надано дозвіл придбати екскаватори-навантажувачі не через систему Prozorro.

«Підзахисному не було відомо про обставини того, що компанія оплатила не всю суму, яка була перерахована. Оскільки екскаватори закупалися не безпосередньо у офіційного дилера, а у "сірої" компанії, яка здійснювалася поставку вказаних екскаваторів. Проблема у тому, що на той час, це було 18 квітня 2022 року, фактично підприємства не працювали, не здійснювали господарської діяльності. Можливості придбати екскаватори, звернувшись до офіційного дилера можливості не було. Працювали з тим підприємствами, які були», – сказав адвокат.

За його словами, щоб стверджувати, що Момот нажився на придбанні екскаваторів, необхідно підтвердити той факт, що була змова між ним і компанією, яка закуповувала техніку. А доказів цього немає, каже Іван Мінаков.

Адвокат міського голови Вишгорода просив суд не задовольняти клопотання сторони обвинувачення і не обирати жоден запобіжний захід.

Що каже Олексій Момот

Сам Олексій Момот прокоментував другий епізод, який йому інкримінують – зловживання під час ремонту відстійника дощової каналізації. За його словами, є висновки експертизи, що всі заплановані ремонтні роботи на об'єкті були виконані у повному обсязі.

«Слідча пише, що слідством встановлено, що на тому зливоприйомнику зробили виїмку 21 тис. тонн мулу. І вона інкримінує те, що ми той мул могли продати за 300 грн за тонну і отримати 6 млн грн. Мій захисник надав рішення виконкому, що у нас встановлено майданчик, на який вивозилися ресурси. У мене є висновок, що співпадають зразки мулу, взятого з того озера і на тому майданчику», – сказав Олексій Момот.

Що вирішив суд

Суд частково задовольнив клопотання сторони обвинувачення і призначив Олексію Момоту особисте зобов'язання. До 15 грудня 2025 року Момот має прибувати до слідчого прокурора і до судді за першою вимогою, не виїжджати за межі Київської області, повідомляти про зміну місця свого проживання, не контактувати зі свідками справи.

Також суд почав розгляд клопотання про відсторонення Олексія Момота від посади міського голови Вишгорода.

За словами прокурора Олексія Безпалова, закон про корупцію передбачає відсторонення від посади. Тому сторона обвинувачення подала відповідне клопотання до суду. На думку прокурора, це важливо, адже підозрюваний, зокрема, може впливати на свідків та знищити документи, які є у розпорядженні Вишгородської міськради. Адвокат своєю чергою заперечив ці ризики і назвав їх неаргументованими.

Що відомо про підозри міському голові Вишгорода

8 жовтня у Нацполіції та в Офісі генпрокурора повідомили, що міському голові Вишгорода Олексію Момоту та директору підрядної компанії вручили підозри за привласнення 6,6 млн грн бюджетних коштів. Йдеться про заволодіння коштами під час закупівлі за прямими договорами двох екскаваторів та виконання робіт з поточного ремонту відстійника дощової каналізації на одній із вулиць міста.

Згодом Момот заявив, що вручена йому підозра є політичним замовленням. За його словами, вартість закупівлі екскаваторів обґрунтована і це може підтвердити експертиза. Він також заперечив звинувачення правоохоронців у тому, що замість ремонту відстійника на рахунок підприємства нібито незаконно вибуло понад 5 млн грн із місцевого бюджету.

У 2023 році поліція відкрила кримінальне провадження щодо Олексія Момота за підозрою у неправомірному розпорядженні бюджетними коштами, порушеннях під час закупівель, а також можливій роздачі гуманітарної допомоги, отриманої з-за кордону, під виглядом особистої благодійності.