«Ведеться брудна кампанія». Кличко розповів, хто і чому веде проти нього політичну боротьбу



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Мер Києва Віталій Кличко Фото УНІАН

Нечесна боротьба, але я нічого не боюся, мені ховати нема чого – Кличко

Мер Києва Віталій Кличко зазначив, що причиною обвинувачення його у державній зраді є політична боротьба, та наголосив, що відкритий до будь-яких перевірок.

Про це він сказав у розмові з журналістами під час Міжнародного економічного форуму 9 листопада, повідомляє Укрінформ.

«Не таємниця, що Кличко заважає, не таємниця, що проти мене йде політична боротьба, не таємниця що мене звинувачують і кажуть, що Кличко містом не керує, розкрадання бюджету йде, багато різних спекуляцій. А зараз якась людина звернулася до суду, змусила суд відкрити справу навіть про держзраду. Я можу сказати, будь ласка, я абсолютно відкритий, перевіряйте, якщо в когось є підозри. Але я знаю про те, що ведеться брудна кампанія і вона пов’язана тільки з боротьбою за владу. Не таємниця, що сьогодні канал 1+1 став політичним інструментом в руках і хто за цим стоїться, за цим каналом, і хто хоче стати мером – також генеральний продюсер каналу 1+1. Нечесна боротьба, але я нічого не боюся, мені ховати нема чого», – сказав Кличко.

Як повідомлялося, служба безпеки України спільно з прокуратурою документують протиправні дії чиновників Київської міської держадміністрації під час реалізації проекту «Будівництво Великої Окружної дороги».