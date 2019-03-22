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    Дорожники показали, на якій стадії ремонт мосту Метро (фото, відео)

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    Дорожники&nbsp;<span lang="UK">проводять роботи із заведення пучків арматури в проектні канали</span> - Дорожники показали, на якій стадії ремонт мосту Метро (фото, відео)
    Дорожники проводять роботи із заведення пучків арматури в проектні канали
    Фото: Київавтодор

    Ремонт мосту Метро через Русанівську протоку триває

    На мосту Метро через Русанівську протоку дорожники завершили улаштування металевих конструкцій, розташованих у тілі мосту, та проводять роботи з заведення пучків арматури в проектні канали. Про це повідомляє прес-служба комунальної корпорації «Київавтодор».

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    «Дорожники за допомогою спеціального обладнання проводять роботи із заведення пучків арматури в проектні канали. Це дозволить відновити несучу здатність балок прогонових будов споруди і забезпечити її подальшу експлуатацію», - розповіли в корпорації.

    Попередньо дорожниками були влаштовані бетонні діафрагми, через які сьогодні і заводяться пучки арматури.

    Крім того, тривають роботи з монтажу нових тротуарів на мосту.

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    Дорожники показали, на якій стадії ремонт мосту Метро (фото, відео)
    Дорожники показали, на якій стадії ремонт мосту Метро (фото, відео)
    Дорожники показали, на якій стадії ремонт мосту Метро (фото, відео)
    Дорожники показали, на якій стадії ремонт мосту Метро (фото, відео)
    Дорожники показали, на якій стадії ремонт мосту Метро (фото, відео)
    Дорожники показали, на якій стадії ремонт мосту Метро (фото, відео)
    Дорожники показали, на якій стадії ремонт мосту Метро (фото, відео)
    Дорожники показали, на якій стадії ремонт мосту Метро (фото, відео)
    Дорожники показали, на якій стадії ремонт мосту Метро (фото, відео)
    Дорожники показали, на якій стадії ремонт мосту Метро (фото, відео)

    Нагадаємо,  8 вересня 2018 року розпочалися ремонтні роботи на мосту Метро через Русанівську протоку.

    В рамках капітального ремонту буде проведено ремонт та підсилення прогонових будов мосту, відремонтовані опори, дорожнє покриття, тротуари тощо.

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