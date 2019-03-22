Дорожники показали, на якій стадії ремонт мосту Метро (фото, відео)



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Дорожники проводять роботи із заведення пучків арматури в проектні канали Фото: Київавтодор

Ремонт мосту Метро через Русанівську протоку триває

На мосту Метро через Русанівську протоку дорожники завершили улаштування металевих конструкцій, розташованих у тілі мосту, та проводять роботи з заведення пучків арматури в проектні канали. Про це повідомляє прес-служба комунальної корпорації «Київавтодор».

«Дорожники за допомогою спеціального обладнання проводять роботи із заведення пучків арматури в проектні канали. Це дозволить відновити несучу здатність балок прогонових будов споруди і забезпечити її подальшу експлуатацію», - розповіли в корпорації.

Попередньо дорожниками були влаштовані бетонні діафрагми, через які сьогодні і заводяться пучки арматури.

Крім того, тривають роботи з монтажу нових тротуарів на мосту.

Нагадаємо, 8 вересня 2018 року розпочалися ремонтні роботи на мосту Метро через Русанівську протоку.

В рамках капітального ремонту буде проведено ремонт та підсилення прогонових будов мосту, відремонтовані опори, дорожнє покриття, тротуари тощо.