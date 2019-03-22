Дорожники показали, на якій стадії ремонт мосту Метро (фото, відео)
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Ремонт мосту Метро через Русанівську протоку триває
На мосту Метро через Русанівську протоку дорожники завершили улаштування металевих конструкцій, розташованих у тілі мосту, та проводять роботи з заведення пучків арматури в проектні канали. Про це повідомляє прес-служба комунальної корпорації «Київавтодор».
«Дорожники за допомогою спеціального обладнання проводять роботи із заведення пучків арматури в проектні канали. Це дозволить відновити несучу здатність балок прогонових будов споруди і забезпечити її подальшу експлуатацію», - розповіли в корпорації.
Попередньо дорожниками були влаштовані бетонні діафрагми, через які сьогодні і заводяться пучки арматури.
Крім того, тривають роботи з монтажу нових тротуарів на мосту.
Нагадаємо, 8 вересня 2018 року розпочалися ремонтні роботи на мосту Метро через Русанівську протоку.
В рамках капітального ремонту буде проведено ремонт та підсилення прогонових будов мосту, відремонтовані опори, дорожнє покриття, тротуари тощо.