Вибух в Києві міг статися від витоку газу в одному з гаражів – поліція



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Правоохоронці з'ясували, що внаслідок вибуху потерпілих немає

Поліцейські опитують власника гаража, де пізно ввечері 15 червня стався вибух

За фактом вибуху в одному із гаражів у Шевченківському районі Києва розпочато кримінальне провадження.

Про це 16 червня повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

«Слідчі провели огляд місця події та встановили, що вибух стався ймовірно від витоку газу в одному з гаражів. На даний час поліцейські опитують власника та встановлюють причини вибуху», - заявили в поліції.

Правоохоронці з'ясували, що внаслідок інциденту потерпілих немає, але пошкоджено гаражі та знищено три автівки.

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 272 (Порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України.

За даними ДСНС, 15 червня о 23 год. 25 хв. у Шевченківському районі Києва по вул. Тургенівська, 16, в одному з семи гаражів стався вибух, внаслідок чого зруйновано три гаражі, пошкоджено газопровід, вибито скло у вікнах поруч розташованих житлових будинків та пошкоджено чотири автомобілі.

Жертв та постраждалих немає.

Протягом ночі рятувальники розбирали завали на місці вибуху.

Журналіст Богдан Кутєпов повідомив, що внаслідок вибуху на вул. Тургенівській у Києві у більшості вікон в будинках поруч повилітало скло, на одному під'їзді повністю знесло дах.