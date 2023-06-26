Вибухи пролунали на Київщині

Моніторингові канали повідомляють про роботу ППО

Сьогодні, 26 червня, близько 1.10 на Київщині пролунали вибухи. Моніторингові канали повідомили, що працює протиповітряна оборона, яка збиває ворожі ударні безпілотники.

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«Не ігноруйте тривогу та бережіть себе», - закликав телеграм-канал Міністерства внутрішніх справ України.

У самій столиці тим часом повітряна тривога відсутня. Про відбій повітряної тривоги для Києва Командування Повітряних Сил Збройних Сил України сповістило за дві хвилини до опівночі. Близько 1.10 зауважили, що у Київській області залишається загроза застосування ворогом ударних БПЛА.

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О 1.40 моніторингові канали знову повідомили про вибух у столичному регіоні. О 2.30 на Київщині пролунав відбій повітряної тривоги.

Раніше повідомлялося, що у ніч на 25 червня, в Запоріжжі пролунав вибух під час повітряної тривоги. У Повітряних силах закликали містян не виходити з укриттів.

Нагадаємо, у Києві в результаті ракетної атаки РФ у ніч проти 24 червня, за уточненою інформацією, є загиблі в Солом'янському районі, де уламки збитої цілі впали на житлову висотку, спричинивши пожежу та пошкодження.