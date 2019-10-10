Від лану до столу: у Києві проходять сільськогосподарські ярмарки (адреси)



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На ярмарках представлена продукція сільгоспвиробників

У четвер ярмарки відбудуться у семи районах столиці

У четвер, 10 жовтня, для більш повного задоволення потреб киян у сільськогосподарській продукції у столиці тривають сезонні ярмарки. Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва Київської міської держадміністрації.

Отже, сьогодні ярмарки відбудуться у:

Голосіївському районі – вул. Новопирогівська, 25, вул. Ковпака (у межах вулиць Великої Васильківської та Антоновича), вул. Ломоносова (у межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської);

Дарницькому районі – вул. Євгена Харченка, 41-47, просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до ст. м. «Осокорки»), перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна;

Деснянському районі – вул. Електротехнічна (від заправки WOG – 2, 4-Б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, і, з іншої сторони, від – 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А до заправки SHELL; Електротехнічна, 2-А, навпроти центрального входу ринків «Обрій-2000» та «Глорія-Т»);

Дніпровському районі – б-р Перова, 8-10, просп. Генерала Ватутіна, 12-А;

Печерському районі – вул. Московська, 31/33;

Подільському районі – вул. Оболонська, 23-35;

Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5.

Як повідомлялося, у Києві продуктові сезонні ярмарки триватимуть до кінця тижня.

Також на Віннниччині розпочалися осінні ярмарки.