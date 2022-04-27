Видатний піаніст влаштував виступ просто неба у зруйнованому Ірпені (фото, відео)

Акція була проведена для поширення інформації у світі з метою привернення уваги до звитяги і трагедії Ірпеня, Київщини та України

В Ірпені біля зруйнованого історичного будинку культури відбувся годинний виступ видатного піаніста Даріуса Мажинтаса на підтримку України та пошану зруйнованого міста-героя. Про це Укрінформу повідомили організатори заходу.

Зазначається, що виконавець прибув до України, переночував в Ірпені і вранці зіграв проникливі ноктюрни Шопена просто неба у зруйнованому війною місті, як вияв любові до України, глибокої поваги до захисників та мирних жителів міста та країни.

Чорний рояль для виступу привезли із Києва і розташували на уцілілому шматку площі перед Центральним будинком культури в Ірпені. Споруда - пам’ятка культури, в її зруйнованому приміщенні зараз можна бачити металеві каркаси двох згорілих фортеп’яно.

Міський голова Ірпеня Олександр Маркушин подякував пану Мажинтасу і підкреслив, що обрана локація не тільки символічна як осередок культури, а й як споруда на рубежі оборони Ірпеня, яку ворог не зміг прорвати завдяки захисникам. Він також запросив музиканта зіграти у відновленій концертній залі Ірпеня після перемоги.

«Музика, яка звучить у залах заради задоволення, - це не все, що можна з нею зробити. Музика - це енергія, яка допомагає людям… Тому я не хочу зараз грати в залах. Я хочу грати у тих місцях, де цього не очікують…. Так, як сьогодні. Тому символічно ми тут. Наше серце з Україною… Я люблю Україну. Вона бореться не тільки за свою країну. Вона бореться за весь світ», - наголосив Мажинтас.

Акція була проведена для поширення інформації у світі з метою привернення уваги до звитяги і трагедії Ірпеня, Київщини та України. Мажинтас також зіграє для поранених захисників та персоналу Київського військового шпиталю.