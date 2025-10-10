Рух метро в Києві повністю відновлено: усі лінії працюють у штатному режимі

На всіх трьох лініях метрополітену поїзди вже курсують у звичайному режимі

Рух поїздів «зеленою» гілкою столичного метро відновили у звичайному режимі від станції «Сирець» до станції «Червоний хутір». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві пабліки.

Повідомляється, що на всіх трьох лініях метрополітену поїзди вже курсують у звичайному режимі.

Нагадаємо, через складну енергетичну ситуацію, спричинену нічним обстрілом, у Києві змінено рух метро Інтервали руху поїздів становитимуть 6-7 хвилин, а деякі ділянки будуть тимчасово недоступні. Через відсутність електропостачання тимчасово не курсують окремі тролейбусні та трамвайні маршрути. Щоб абезпечити сполучення між районами міста, запущено резервні автобусні маршрути. Також для покращення транспортного зв’язку між лівим і правим берегами збільшено кількість автобусів на маршрутах №114 та №50ТР.

Після масованої нічної атаки на енергетичну інфраструктуру столиці кияни зіткнулися не лише з перебоями у роботі громадського транспорту, а й зі стрімким подорожчанням таксі.