Побив і кинув непритомного на дорозі. У Києві триває суд над водієм

Суд обирає запобіжний захід, слухання розпочалося з клопотання сторони захисту

У Подільському районному суді Києва розпочалося засідання з обрання запобіжного заходу Олександру Хилику – водієві автомобіля «Мерседес», якого підозрюють у побитті велосипедиста, а також у тому, що він залишив непритомного потерпілого на узбіччі дороги. Про це повідомляє «Главком».

Вчора, 3 жовтня, прокурори повідомили підозрюваному про другу підозру. Олександра Хилика звинувачують у побитті велосипедиста, а також у завідомому залишенні чоловіка без допомоги (друга підозра).

З огляду на обставини справи, прокуратура вимагає взяти підозрюваного під варту.

Судове слухання розпочалося з клопотання сторони захисту. Адвокати підозрюваного одразу попросили про перерву для конфіденційного спілкування зі своїм клієнтом, а також вимагають додатковий час для ознайомлення з матеріалами справи.

Як відомо, затриманим за жорстоке побиття велосипедиста, якого госпіталізували із закритою черепно-мозковою травмою та переломом скроневої кістки, виявився Олександр Хілик – водій люксового позашляховика Mercedes-Benz G500. Про це повідомив член Ради громадського контролю при Бюро економічної безпеки (БЕБ) Юрій Гайдай, інформує «Главком».

За словами Гайдая, Хілик фігурує у гучному кримінальному провадженні. Його підозрюють у розкраданні коштів у військових: зокрема, у справі про постачання неякісного зимового одягу одній з військових частин на суму понад 25 млн грн.

Також Гайдай повідомив, що факт розкрадання був зафіксований у 2022 році, а у 2024 році слідчий суддя подовжував строки досудового розслідування по цій справі.