Головна Київ Новини
search button user button menu button

Побив і кинув непритомного на дорозі. У Києві триває суд над водієм

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Побив і кинув непритомного на дорозі. У Києві триває суд над водієм
Прокуратура вимагає взяти підозрюваного під варту
колаж: glavcom.ua

Суд обирає запобіжний захід, слухання розпочалося з клопотання сторони захисту

У Подільському районному суді Києва розпочалося засідання з обрання запобіжного заходу Олександру Хилику – водієві автомобіля «Мерседес», якого підозрюють у побитті велосипедиста, а також у тому, що він залишив непритомного потерпілого на узбіччі дороги. Про це повідомляє «Главком».

Вчора, 3 жовтня, прокурори повідомили підозрюваному про другу підозру. Олександра Хилика звинувачують у побитті велосипедиста, а також у завідомому залишенні чоловіка без допомоги (друга підозра).

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

З огляду на обставини справи, прокуратура вимагає взяти підозрюваного під варту.

Судове слухання розпочалося з клопотання сторони захисту. Адвокати підозрюваного одразу попросили про перерву для конфіденційного спілкування зі своїм клієнтом, а також вимагають додатковий час для ознайомлення з матеріалами справи.

Як відомо, затриманим за жорстоке побиття велосипедиста, якого госпіталізували із закритою черепно-мозковою травмою та переломом скроневої кістки, виявився Олександр Хілик – водій люксового позашляховика Mercedes-Benz G500. Про це повідомив член Ради громадського контролю при Бюро економічної безпеки (БЕБ) Юрій Гайдай, інформує «Главком».

За словами Гайдая, Хілик фігурує у гучному кримінальному провадженні. Його підозрюють у розкраданні коштів у військових: зокрема, у справі про постачання неякісного зимового одягу одній з військових частин на суму понад 25 млн грн.

Також Гайдай повідомив, що факт розкрадання був зафіксований у 2022 році, а у 2024 році слідчий суддя подовжував строки досудового розслідування по цій справі. 

Читайте також:

Теги: суд Київ ДТП водій

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Репер Andrew Skat був заявлений у афіші скасованого концерту
Концерт із російськомовним репом у столиці скасовано після втручання КМВА
Вчора, 18:24
Суд не знайшов підтверджень статусу олігарха в екснардепа Грановського
Суд не знайшов підтверджень статусу олігарха в екснардепа Грановського
26 вересня, 14:55
У Києві заплановані різноманітні культурні події
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 27-28 вересня
26 вересня, 14:01
Укргідрометцентр оголосив попередження про небезпечні метеорологічні явища по території Київщини та міста Києва:
У Києві та області вночі очікуються перші заморозки
25 вересня, 16:20
У квартирі, де мешкає фігурант, правоохоронці вилучили близько 300 тис. грн готівкою
У Подільському районі поліція затримала торговця амфетаміном
24 вересня, 14:11
Наказом Департаменту охорони культурної спадщини від 13.02.2023 водонапірна башта визнана об’єктом культурної спадщини
Історична вежа врятована від забудови: Верховний Суд став на бік громади Києва
16 вересня, 14:52
Київрада внесе зміни до бюджету: на що підуть додаткові мільярди
Київрада внесе зміни до бюджету: на що підуть додаткові мільярди
11 вересня, 12:11
Рух тролейбусів маршруту № 41 закрито
Рух транспорту вулицею Якуба Коласа змінено через ворожу атаку: схема
8 вересня, 12:28
Вікторії Гребенюк було 32 роки
У Києві під час атаки РФ загинула жінка та її двомісячний малюк: що про них відомо
7 вересня, 17:59

Новини

Побив і кинув непритомного на дорозі. У Києві триває суд над водієм
Побив і кинув непритомного на дорозі. У Києві триває суд над водієм
Смерть підлітка на фунікулері. Чи може вбивця вийти на волю, будучи засудженим довічно: пояснюють юристи
Смерть підлітка на фунікулері. Чи може вбивця вийти на волю, будучи засудженим довічно: пояснюють юристи
Скандал з дрес-кодом у столичному ліцеї: директорка обіцяє продовжувати «боротьбу з шортами»
Скандал з дрес-кодом у столичному ліцеї: директорка обіцяє продовжувати «боротьбу з шортами»
У Києві 4-5 жовтня відбудуться продуктові ярмарки: адреси
У Києві 4-5 жовтня відбудуться продуктові ярмарки: адреси
У Славутичі розпочалося відновлення електропостачання після атаки РФ
У Славутичі розпочалося відновлення електропостачання після атаки РФ
«Київпастранс» підготував до роботи вагон-снігоочисник зі 100-річною історією
«Київпастранс» підготував до роботи вагон-снігоочисник зі 100-річною історією

Новини

Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
Сьогодні, 08:59
Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
27 вересня, 06:01

Прес-релізи

Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
30 вересня, 19:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua