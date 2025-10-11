У Києві чоловік принизив музиканта з інвалідністю через відмову співати російською

Правоохоронці встановлюють обставини інциденту

У Києві вуличного музиканта з інвалідністю під час виступу жорстко принизив невідомий чоловік. Відео з трансляції наробило галасу в мережі, повідомляє «Главком».

Із музикантом Іваном Замігою стався неприємний інцидент, про який розповіла його подруга в Instagram. Виявилося, що під час одного з його виступів просто неба до нього підійшов незнайомець, який замовив російськомовну пісню. Почувши відмову, він почав лаятися на Івана та всіляко його принижувати.

🤯 «Ти п*дар їб*ний, ти все життя тут стоятимеш!» – у Києві чоловік принижував музиканта на кріслі колісному, який відмовився співати російською



Музикант пояснив, що співає лише українською та англійською. У відповідь чоловік почав кричати, лаятися та заявив, що «воював на… pic.twitter.com/DKaKZXsFFB — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 11, 2025

«Ось ця тварина напала на мого друга на інвалідному візку під час виступу. Неадекват наполягав, аби Іван зіграв російську пісню, а коли отримав відмову – почав ображати, погрожувати і кричати, знаючи, що не отримає відсіч», – розповіла подруга артиста.

Інцидент потрапив у пряму трансляцію, яку Іван веде у своїх соцмережах. На відео, окрім нецензурної лексики, можна почути звинувачення в тому, що музикант грає на гітарі в одному з районів Києва, замість того, щоб іти воювати.

За музиканта заступилися, як перехожі, так і користувачі соцмереж. Відео почали поширювати, аби привернути увагу правоохоронних органів. До слова, незнайомець неодноразово заявляв, що він військовий, однак це викликало сумніви у багатьох.

За словами подруги Заміги, яка й поширила цю новину, «найменше, що він (кривдник, – ред.) може зробити – це публічно попросити вибачення в Івана».

Тим часом, поліція Києва повідомила – правоохоронці встановлюють обставини інциденту за участі музиканта.

«Дана подія зареєстрована до Єдиного обліку заяв та повідомлень Дарницького управління поліції. За вказаним фактом триває перевірка, встановлюються всі обставини», – сказано у повідомленні.

