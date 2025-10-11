У Києві чоловік принизив музиканта з інвалідністю через відмову співати російською
Правоохоронці встановлюють обставини інциденту
У Києві вуличного музиканта з інвалідністю під час виступу жорстко принизив невідомий чоловік. Відео з трансляції наробило галасу в мережі, повідомляє «Главком».
Із музикантом Іваном Замігою стався неприємний інцидент, про який розповіла його подруга в Instagram. Виявилося, що під час одного з його виступів просто неба до нього підійшов незнайомець, який замовив російськомовну пісню. Почувши відмову, він почав лаятися на Івана та всіляко його принижувати.
«Ось ця тварина напала на мого друга на інвалідному візку під час виступу. Неадекват наполягав, аби Іван зіграв російську пісню, а коли отримав відмову – почав ображати, погрожувати і кричати, знаючи, що не отримає відсіч», – розповіла подруга артиста.
Інцидент потрапив у пряму трансляцію, яку Іван веде у своїх соцмережах. На відео, окрім нецензурної лексики, можна почути звинувачення в тому, що музикант грає на гітарі в одному з районів Києва, замість того, щоб іти воювати.
За музиканта заступилися, як перехожі, так і користувачі соцмереж. Відео почали поширювати, аби привернути увагу правоохоронних органів. До слова, незнайомець неодноразово заявляв, що він військовий, однак це викликало сумніви у багатьох.
За словами подруги Заміги, яка й поширила цю новину, «найменше, що він (кривдник, – ред.) може зробити – це публічно попросити вибачення в Івана».
Тим часом, поліція Києва повідомила – правоохоронці встановлюють обставини інциденту за участі музиканта.
«Дана подія зареєстрована до Єдиного обліку заяв та повідомлень Дарницького управління поліції. За вказаним фактом триває перевірка, встановлюються всі обставини», – сказано у повідомленні.
Раніше нова мовна омбудсменка Івановська зробила заяву про російську мову в Україні.
Також колишня художня гімнастка Марія Височанська розкритикувала висловлювання іншої ексгімнастки Влади Нікольченко про українську мову.
Коментарі — 0