Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві чоловік принизив музиканта з інвалідністю через відмову співати російською

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
У Києві чоловік принизив музиканта з інвалідністю через відмову співати російською
У Києві чоловік принизив музиканта з інвалідністю
фото: instagram.com/1_i_van

Правоохоронці встановлюють обставини інциденту

У Києві вуличного музиканта з інвалідністю під час виступу жорстко принизив невідомий чоловік. Відео з трансляції наробило галасу в мережі, повідомляє «Главком».

Із музикантом Іваном Замігою стався неприємний інцидент, про який розповіла його подруга в Instagram. Виявилося, що під час одного з його виступів просто неба до нього підійшов незнайомець, який замовив російськомовну пісню. Почувши відмову, він почав лаятися на Івана та всіляко його принижувати.

«Ось ця тварина напала на мого друга на інвалідному візку під час виступу. Неадекват наполягав, аби Іван зіграв російську пісню, а коли отримав відмову – почав ображати, погрожувати і кричати, знаючи, що не отримає відсіч», – розповіла подруга артиста.

Інцидент потрапив у пряму трансляцію, яку Іван веде у своїх соцмережах. На відео, окрім нецензурної лексики, можна почути звинувачення в тому, що музикант грає на гітарі в одному з районів Києва, замість того, щоб іти воювати.

За музиканта заступилися, як перехожі, так і користувачі соцмереж. Відео почали поширювати, аби привернути увагу правоохоронних органів. До слова, незнайомець неодноразово заявляв, що він військовий, однак це викликало сумніви у багатьох.

За словами подруги Заміги, яка й поширила цю новину, «найменше, що він (кривдник, – ред.) може зробити – це публічно попросити вибачення в Івана».

Тим часом, поліція Києва повідомила – правоохоронці встановлюють обставини інциденту за участі музиканта.

«Дана подія зареєстрована до Єдиного обліку заяв та повідомлень Дарницького управління поліції. За вказаним фактом триває перевірка, встановлюються всі обставини», – сказано у повідомленні.

Раніше нова мовна омбудсменка Івановська зробила заяву про російську мову в Україні. 

Також колишня художня гімнастка Марія Височанська розкритикувала висловлювання іншої ексгімнастки Влади Нікольченко про українську мову.

Читайте також:

Теги: поліція музикант Київ мова

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Будинок має 870 кв. м
У Козині продається будинок, що належав родині Гладковського: названа ціна (фото)
9 жовтня, 18:38
Атіс Клімовичс приїздить в Україну регулярно – щонайменше, шість разів на рік
Волонтер і воєнкор з Латвії Атіс Клімовичс: Найбільше вразили українські ждуни
9 жовтня, 13:05
У 2026 році вагону-снігоочиснику виповнюється 100 років
Безбар’єрність у столиці спіткнулася об сторічний трамвай
7 жовтня, 10:40
Препарати з Азії продавали через інтернет як «чудо-засіб» для схуднення
«Препарати для схуднення» з Азії: поліція Києва ліквідувала канал збуту психотропів на 52 млн грн
3 жовтня, 11:33
Під час затримання українець пошкодив поліцейську машину та опинився під вартою
П’яний українець у Польщі відкусив частину авто поліції
2 жовтня, 16:27
Пасажира оперативно вилучили з колії та передали лікарям швидкої медичної допомоги
На станції метро «Позняки» пасажир впав на колії
1 жовтня, 14:49
Максим Бахматов вітає Ніну Гербольд із 100-річчям у Деснянському районі
Скандальний голова Деснянського району привітав 100-річну киянку
30 вересня, 12:53
Заклад громадського харчування під назвою «Вулик», на який скаржаться місцеві жителі
«Осередок пияцтва»: мешканці Оболоні вимагають закрити «наливайку» біля метро
24 вересня, 15:24
Вибух гранати у контейнері для сміття: на Київщині затримано підозрюваного у вбивстві
Вибух гранати у контейнері для сміття: на Київщині затримано підозрюваного у вбивстві
19 вересня, 17:38

Новини

У Києві чоловік принизив музиканта з інвалідністю через відмову співати російською
У Києві чоловік принизив музиканта з інвалідністю через відмову співати російською
До Дня Сил логістики ЗСУ у Києві відкрили пам’ятний знак
До Дня Сил логістики ЗСУ у Києві відкрили пам’ятний знак
Влада пояснила, чому в Софіївській Борщагівці досі немає світла
Влада пояснила, чому в Софіївській Борщагівці досі немає світла
У Києві знайдено тіло Костянтина Ганіча: що відомо про криптоблогера
У Києві знайдено тіло Костянтина Ганіча: що відомо про криптоблогера
Де у Києві купити продуктові товари 11-12 жовтня: адреси ярмарків
Де у Києві купити продуктові товари 11-12 жовтня: адреси ярмарків
На Київщині чоловік наїхав на підлітка: 13-річна дівчина у лікарні
На Київщині чоловік наїхав на підлітка: 13-річна дівчина у лікарні

Новини

В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
Вчора, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54
Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua