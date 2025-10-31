Головна Країна Події в Україні
Чи будуть відключати світло 1 листопада 2025 року: «Укренерго» оновило дані

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Чи будуть відключати світло 1 листопада 2025 року: «Укренерго» оновило дані
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
колаж: glavcom.ua

«Укренерго» частково помʼякшило відключення світла

Завтра, 1 листопада, в окремих регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти

Графіки погодинних відключень діятимуть

  • з 08:00 до 10:00 та з 15:00 до 22:00 – обсягом 0,5 черги.

Графіки обмеження потужності діятимуть

  • з 08:00 до 10:00 та з 15:00 до 22:00 – для промислових споживачів.

«Увага! Час та обсяг застосування обмежень може змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, російські загарбники вчергове атакували енергетичну інфраструктуру. Під удар потрапила Словʼянська ТЕС.

До слова, у Києві будується сім міні-ТЕЦ, які повинні запрацювати до кінця року. Вони забезпечуватимуть живленням об’єкти критичної інфраструктури у разі надзвичайних ситуацій.

