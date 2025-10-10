Головна Країна Політика
Зеленський зробив заяву про стан енергосистеми

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Зеленський зробив заяву про стан енергосистеми
Президент: Завдання для всіх наших областей – підготувати достатнє резервне живлення для водоканалів
фото: скриншот з відео

Президент: Протягом дня були нові атаки дронів, обстріли, були нові повітряні тривоги

Президент України Володимир Зеленський заявив, що 10 жовтня увесь день триває відновлення після російського удару. Понад 725 тис. сімей вже отримали постачання електрики. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення глави держави.

«Багато роботи. Зараз уже відновили постачання електрики для більш ніж 725 тис. сімей. Київ, Київщина, Дніпровщина, Кіровоградська область, Черкаси, Чернігів. Залишається непростою ситуація на Сумщині, також Харківщина, Херсонщина, Донеччина – через безпекову ситуацію ремонти ускладнені. Протягом дня були нові атаки дронів, обстріли, були нові повітряні тривоги. Ще триває робота й у столиці. Де це потрібно, енергетики ввели графіки по електриці», – йдеться у повідомленні.

Зеленський додав: «Київ і Кіровоградська область – протягом дня працювали, щоб відновити постачання води. В Києві майже відновлено, на Кіровоградщині триває запуск насосів і наповнення мережі. Завдання для всіх наших областей – підготувати достатнє резервне живлення для водоканалів. У частині громад це вже реалізоване. І має бути й там, де зараз ми бачимо відповідну проблематику. Через сьогоднішній удар є постраждалі, зокрема в Києві та в областях. На об’єктах енергетики».

Також президент висловив співчуття через загибель семирічного хлопчика у Запоріжжі внаслідок російського удару.

Нагадаємо, у ніч на 10 жовтня Російська Федерація знову здійснила масовану атаку по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Удар припав на річницю перших обстрілів енергосистеми, які окупанти розпочали у 2022 році.

За словами президента Володимира Зеленського, уночі Російська Федерація атакувала українську енергосистему понад 450 дронами і більше ніж трьома десятками ракет.

До слова, мер Віталій Кличко звернувся до мешканців Києва і закликав максимально зосередитися і діяти прагматично: зробити запаси води, підготувати аптечку, набір продуктів харчування, зарядити пристрої автономного живлення. Підготувати теплі речі та не ігнорувати сигналів тривоги.

Читайте також:

