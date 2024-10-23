Підприємства енергетики потребують посиленого захисту від пожеж, – експерт

На думку експерта, зараз є недостатня увага до посилення протипожежного захисту під час війни

«Потрібно адаптувати нормативно-правову протипожежного захисту до воєнного стану»

На даний момент підприємства критичної інфраструктури мають кілька безпекових проблем. Перша і найбільша – економія на засобах вогнезахисту, особливо пасивних, які стримують поширення вогню на великі площі, вважає експерт з вогнезахисту та протипожежної безпеки, директор ІПВК «Спецзахист» Денис Любченко. Про це він повідомив у коментарі виданню «Ділова столиця».

Другою проблемою, на думку експерта, є недостатня увага до посилення протипожежного захисту під час війни. Він вважає це ключовою потребою всіх підприємств критичної інфраструктури, і енергетичної в тому числі.

Любченко наголошує, що найближчим часом керівники підприємств разом із державою мають вирішити три важливих питання:

Перше – адаптувати до воєнного стану нормативно-правову базу з протипожежного захисту.

Друге – створити урядову комісію для аудиту готовності енергетичних підприємств до зимового періоду в цілому і протипожежного захисту зокрема. Комісія має перевірити наступні параметри: наявність на підприємствах пасивного захисту, який стримає поширення вогню; можливості для виводу персоналу; обробку будівель спеціальними засобами, які не дадуть вогню знищити їх. Важливий момент – чи є на підприємстві автономні системи гасіння, здатні працювати навіть під час блекауту, наголошує експерт.

Третє питання – забезпечення підприємств критичної інфраструктури сучасним протипожежним обладнанням.

На думку Любченка, це, передусім, безпровідні системи дистанційного контролю гасіння пожеж. Також є потреба у спеціальному обладнанні у вибухозахищених корпусах – системах, які гасять пожежі в електричних шафах, на станціях мобільного зв'язку, у транспорті. Необхідні системи автономного протипожежного захисту пультів управління на більшості підприємств, зокрема великих енергетичних об’єктах, включно з атомними станціями.

Це обладнання вже доступне на світовому ринку від компаній з Італії, Великої Британії, Німеччини. Для його придбання керівникам і власникам підприємств варто залучитись підтримкою держави, зазначає Любченко.