Відкриття ресторанів і кафе в Києві знову відкладається



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У Києві працюють лише літні майданчики ресторанів і кафе

Столична влада не бачить підстав для відкриття залів ресторанів

У Київській міській державній адміністрації не бачать підстав для відкриття залів ресторанів і кафе. Поки що в столиці дуже великий показник захворюваності на коронавірус.

Про це РБК-Україна розповів радник мера Києва, секретар Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Володимир Бондаренко

Він зазначив, що на цьому тижні комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій навряд чи буде розглядати дане питання.

«Поки для цього немає ніяких підстав. Сьогодні показник інтенсивності (захворювання на корона вірус. - Ред.) - 15,23 осіб на 100 тисяч населення. Відповідно, буде залежати від епідемічної ситуації. Прогнози давати досить складно, з 31 травня фіксуємо тенденцію зростання», - розповів Бондаренко.

Нагадаємо, станом на ранок 9 червня, у Києві підтверджено 3523 випадки Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 33 особи.

Коронавірус в Україні

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Раніше уряд дозволив більшості міст, де показники в межах визначених, перейти до наступного етапу послаблень. Зокрема, відкрити з 5 червня ресторани і кафе та басейни.

5 червня мер Києва Віталій Кличко заявив, що рішення щодо роботи у столиці ресторанів та басейнів місто ухвалюватиме окремо.