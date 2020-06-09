Відкриття ресторанів і кафе в Києві знову відкладається
Столична влада не бачить підстав для відкриття залів ресторанів
У Київській міській державній адміністрації не бачать підстав для відкриття залів ресторанів і кафе. Поки що в столиці дуже великий показник захворюваності на коронавірус.
Про це РБК-Україна розповів радник мера Києва, секретар Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Володимир Бондаренко
Він зазначив, що на цьому тижні комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій навряд чи буде розглядати дане питання.
«Поки для цього немає ніяких підстав. Сьогодні показник інтенсивності (захворювання на корона вірус. - Ред.) - 15,23 осіб на 100 тисяч населення. Відповідно, буде залежати від епідемічної ситуації. Прогнози давати досить складно, з 31 травня фіксуємо тенденцію зростання», - розповів Бондаренко.
Нагадаємо, станом на ранок 9 червня, у Києві підтверджено 3523 випадки Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 33 особи.
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Всього27856
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Хворіють14634
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Одужали12412
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Померли810
Раніше уряд дозволив більшості міст, де показники в межах визначених, перейти до наступного етапу послаблень. Зокрема, відкрити з 5 червня ресторани і кафе та басейни.
5 червня мер Києва Віталій Кличко заявив, що рішення щодо роботи у столиці ресторанів та басейнів місто ухвалюватиме окремо.