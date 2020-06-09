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    Відкриття ресторанів і кафе в Києві знову відкладається

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    У Києві працюють лише літні майданчики ресторанів і кафе - Відкриття ресторанів і кафе в Києві знову відкладається
    У Києві працюють лише літні майданчики ресторанів і кафе

    Столична влада не бачить підстав для відкриття залів ресторанів

    У Київській міській державній адміністрації не бачать підстав для відкриття залів ресторанів і кафе. Поки що в столиці дуже великий показник захворюваності на коронавірус.

    Про це РБК-Україна розповів радник мера Києва, секретар Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Володимир Бондаренко

    Він зазначив, що на цьому тижні комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій навряд чи буде розглядати дане питання.

    «Поки для цього немає ніяких підстав. Сьогодні показник інтенсивності (захворювання на корона вірус. - Ред.) - 15,23 осіб на 100 тисяч населення. Відповідно, буде залежати від епідемічної ситуації. Прогнози давати досить складно, з 31 травня фіксуємо тенденцію зростання», - розповів Бондаренко.

    Нагадаємо, станом на ранок 9 червня, у Києві підтверджено 3523 випадки Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 33 особи. 

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      27856
    • Хворіють
      14634
    • Одужали
      12412
    • Померли
      810

    Раніше уряд дозволив більшості міст, де показники в межах визначених, перейти до наступного етапу послаблень. Зокрема, відкрити з 5 червня ресторани і кафе та басейни. 

    5 червня мер Києва Віталій Кличко заявив, що рішення щодо роботи у столиці ресторанів та басейнів місто ухвалюватиме окремо.

    Віталій Кличко Київ ресторан карантин коронавірус
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