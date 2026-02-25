Відновлення електротранспорту в Києві: які маршрути запрацюють з 26 лютого

Про подальші зміни в роботі громадського транспорту буде повідомлено додатково

Відновлення руху електротранспорту на лівому березі Києва відбудеться після подальшого покращення ситуації в енергосистемі

У зв’язку з покращенням ситуації в енергосистемі та збільшенням лімітів електропостачання КП «Київпастранс» починає часткове відновлення роботи електротранспорту. Наразі технічна можливість дозволяє відновити рух електротранспорту на правому березі. Про це повідомляють у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА, інформує «Главком».

Які маршрути відновлюються в Києві з 26 лютого

Тролейбуси №№ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9-К, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22-К, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 40-К, 41, 42, 44, 45;

Трамваї №№ 1, 2, 3, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19.

Автобуси, робота яких тимчасово була припинена: №№ 11-Д, 35-К, 39, 75, 77, 79, 90-К, 120.

У Департаменті зауважили, що відновлення руху електротранспорту на лівому березі та маршрутів, що з’єднують обидва береги, відбудеться після подальшого покращення ситуації в енергосистемі та за умови відсутності нових пошкоджень інфраструктури. Роботу електротранспорту відновлюють з урахуванням рішень енергетиків і технічних можливостей мережі.

«Для перевезення пасажирів на лівому березі тимчасово посилять роботу окремих автобусних маршрутів, зокрема тих, які дублюють електротранспорт. Так, рухомий склад, який використовувався для дублювання маршрутів електротранспорту на правому березі, частково перекинуть на маршрути лівого», – йдеться у повідомленні.

Про подальші зміни в роботі громадського транспорту буде повідомлено додатково. У Департаменті наголошують, що фахівці транспортної галузі спільно з енергетиками докладають максимум зусиль для відновлення повноцінної роботи електротранспорту та забезпечення стабільних пасажирських перевезень у столиці.

Нагадаємо, після обстрілу 9 січня через складну ситуацію в енергосистемі Києва електротранспорт на лівому березі міста тимчасово припинив роботу. Для забезпечення транспортного сполучення рух електротранспорту дублювали автобуси.