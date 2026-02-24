Головна Київ Новини
Підземний перехід біля метро «Харківська» перетворився на басейн

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Підземний перехід біля метро «Харківська» перетворився на басейн
Підземний перехід тимчасово не придатний для використання
фото: Дарниця Livе/Facebook

Температура у Києві піднялася до 5 градусів тепла, що пришвидшило танення снігу

Різке танення снігу у столиці  спричинило підтоплення пішохідного переходу, що веде до вулиці Ревуцького та житлового комплексу «Лебединий». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві пабліки.

На оприлюдненлму фото видно, що підземний перехід залитий водою, через що прохід для пішоходів на цій ділянці наразі фактично заблокований.

Імовірно, ця ситуація пов'язана із погодними умовами: зараз у Києві температура піднялася до 5 градусів тепла. Після значних снігопадів цього року активне танення призвело до великого нагромадження води, з яким не справляються системи водовідведення.  

Нагадаємо, цього тижня в Україні пануватиме передвесняна атмосфера. Очікується поступове підвищення температури, хоча нічні морози ще нагадуватимуть про зиму. Наприкінці лютого можливі невеликі опади, але загалом погода сприятиме прогулянкам. Синоптики прогнозували, що 24 лютого температура у Києві вночі триматиметься на позначці  0°..+2°, а вдень підніметься до +5°..+7°. 

До слова, бабак Тимко IV, який мешкає на біостанції Харківського національного університету імені Каразіна, зробив прогноз на наближення весни.

