Прокуратура вимагає знести житловий будинок на Трухановому острові

Величезний житловий будинок з'явився на Трухановому острові без жодних дозволів та рішень Київради

Спеціалізована екологічна прокуратура Києва звернулася до суду з позовом про знесення незаконно збудованого об’єкта житлової нерухомості на острові Труханів. Йдеться про звільнення майже 0,5 га землі водного фонду, що була фактично захоплена під приватну забудову. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу столичної прокуратури.

Прокурори встановили, що ще у 2002 році юридична особа, зареєстрована за кордоном, придбала на острові невелику будівлю реабілітаційного центру площею 206 кв. м. Згодом цю споруду знесли, а на її місці – без жодних дозволів та рішень Київради – звели величезний житловий будинок площею понад 1 тис. кв. м.

Через паркан, зведений довкола маєтку, кияни втратили вільний доступ до берега та не можуть відпочивати на частині Труханового острова. фото: Київська міська прокуратура

Попри відсутність прав на землю, власники спромоглися незаконно зареєструвати об’єкт нерухомості та огородити територію парканом, який закрив киянам доступ до частини острова та берега Дніпра.

Прокуратура наголошує, що Труханів острів – це цінна природна територія, зарезервована для заповідання, відтак там заборонена господарська та інша діяльність, що негативно впливає на навколишнє природне середовище. Зокрема, під забороною там і будівництво об’єктів нерухомості.

Незаконно збудований будинок на мапі острова фото: Київська міська прокуратура

Господарський суд міста Києва вже відкрив провадження у справі. Прокуратура вимагає не лише звільнити земельну ділянку, а й повністю знести самочинно побудований об’єкт. Судовий розгляд наразі триває.

Нагадаємо, Київська міська прокуратура звернулася до Господарського суду з позовом про визнання недійсним договору, який передбачає забудову території Головної астрономічної обсерваторії НАН України. Мова йде про земельну ділянку площею 7,43 га та вартістю понад 100 млн грн, що розташована на вулиці Академіка Заболотного у Голосіївському районі. Ця територія має особливу цінність, адже на ній розташована пам’ятка природи місцевого значення «Вікові дуби», яка охороняється законом.

Також столичні прокурори подали апеляцію на рішення суду, який відмовився накласти арешт на земельні ділянки у провулку Цимлянському та на вулиці Кирилівській. Там тривають будівельні роботи, що можуть пошкодити унікальний культурний шар Подолу. Правоохоронці наголошують: проведення активних земляних та будівельних робіт на цій території загрожує знищенням археологічних об’єктів. Через це прокуратура звернулася до Подільського районного суду з клопотанням накласти арешт на земельні ділянки та заборонити проведення на них будь-яких будівельних робіт на провулку Цимлянському та вулиці Кирилівській.