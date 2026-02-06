Новий світлофор на вулиці Максимовича: як працює та що змінилося для водіїв

Регульований пішохідний перехід розташований між зупинками пасажирського транспорту по обидва боки вулиці

Світлофорний об’єкт обладнаний сенсорними кнопками, які вмикають звуковий супровід сигналів світлофора

На вул. Михайла Максимовича біля будинків № 7 та № 9 запрацював новий світлофорний об’єкт, побудований з урахуванням принципів безбар’єрності. Його облаштували на колишньому нерегульованому пішохідному переході, аби підвищити безпеку людей під час переходу дороги. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комнальне підприємство «Центр організації дорожнього руху».

«Регульований пішохідний перехід розташований між зупинками пасажирського транспорту по обидва боки вулиці. Він допоможе впорядкувати рух транспорту та пішоходів і зробити перехід вулиці безпечнішим», – йдеться у повідомленні.

Перед виходом на проїжджу частину облаштували тактильну плитку. Для зручності людей на кріслах колісних, людей старшого віку, батьків з дитячими візочками та інших пішоходів понизили бортовий камінь.

Для зручності пішоходів, зокрема людей з порушеннями зору, світлофорний об’єкт обладнаний сенсорними кнопками, які вмикають звуковий супровід сигналів світлофора. Звукові сигнали інформують про дозвіл на перехід дороги та завершення часу, відведеного для цього.

Світлофорний об’єкт оснащений шафою резервного живлення фото: КМДА

Сенсорна кнопка не впливає на зміну сигналів світлофора та призначена виключно для увімкнення звукового супроводу для пішоходів.

Також світлофорний об’єкт оснащений шафою резервного живлення, яка у разі відключення електроенергії може забезпечувати роботу світлофорів до 24 годин з моменту знеструмлення.

У підприємстві також наголошують, що на цій ділянці заборонено виконувати розворот. Про це попереджає дорожній знак 3.24 «Розворот заборонено».

Вулиця Михайла Максимовича – вулиця в Голосіївському та Солом'янському районах міста Києва, місцевості Голосіїв, Совки. Пролягає від Васильківської площі до вулиць Сергія Колоса та Степана Рудницького. Прилучаються вулиці Академіка Книшова, Практична і Охтирський провулок.

Нагадаємо, на вулиці Вербицького, навпроти будинку № 10, запрацював новий світлофорний об’єкт. Під час будівництва було враховано потреби безбар’єрного простору

Раніше у Дарницькому районі столиці, на перетині вулиць Єлизавети Чавдар та Григорія Ващенка, запрацював новий світлофорний об’єкт, розроблений з урахуванням принципів безбар’єрності для підвищення безпеки пішоходів. На об’єкті облаштували вісім пішохідних та сім транспортних світлофорів. За їх допомогою безпечно розподіляються потоки автомобілів і пішоходів у всіх напрямках.

Також у столиці завершили облаштування нового регульованого пішохідного переходу, що дублює підземний перехід через вулицю Хрещатик. Відтепер кияни та гості міста можуть перетинати одну з центральних вулиць, скориставшись наземним переходом, розташованим праворуч від вулиці Прорізної, біля станції метро «Хрещатик».