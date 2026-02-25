Ізраїль передав Київщині понад 100 систем резервного живлення (фото)

Посольство Ізраїлю спільно з агенцією МАШАВ забезпечили критичну інфраструктуру Київщини обладнанням для енергонезалежності

Сьогодні, 25 лютого 2026 року, Посольство Держави Ізраїль в Україні разом із агенцією з розвитку міжнародного співробітництва МАШАВ передали Київській обласній державній адміністрації понад 100 систем резервного живлення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу дипломатичного представництва.

Передача обладнання відбулася за участі голови Київської ОВА Миколи Калашника та заступниці голови місії Посольства Ізраїлю в Україні Міли Цур. Передані портативні системи забезпечуватимуть безперебійну роботу соціальних закладів в умовах можливих відключень електроенергії.

«Лікарні повинні безперервно працювати. Школи та укриття мають залишатися безпечними. Родини повинні мати змогу залишатися на зв’язку. Електроенергія є фундаментом, який дозволяє громадам вистояти та відновлюватися», – наголосила Міла Цур.

«Електроенергія є фундаментом, який дозволяє громадам вистояти та відновлюватися», – наголосила Міла Цур фото: пресслужба Посольства Держави Ізраїль в Україні

Голова КОВА Микола Калашник подякував Ізраїлю за підтримку, підкресливши, що ці системи допоможуть забезпечити безперервну роботу соціальних закладів і підтримати мешканців Київщини в умовах перебоїв з електропостачанням.

Нагадаємо, 24 лютого міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар мав телефонну розмову з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою щодо гуманітарної допомоги для Київщини під складної енергетичної ситуації. Ізраїль продовжує підтримувати Україну і надавати гуманітарну допомогу.

Також 24 лютого, Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію «Підтримка сталого миру в Україні», ініційовану Україною в рамках 11-ї Надзвичайної спеціальної сесії ГА ООН. Держава Ізраїль, серед інших 107 країн, голосувала на підтримку України.