Головна Київ Новини
search button user button menu button

У «Софії Київській» відкривається масштабний виставковий проєкт «Мистецтво на зламі сезонів»

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
У «Софії Київській» відкривається масштабний виставковий проєкт «Мистецтво на зламі сезонів»

Виставка об’єднує роботи понад п’ятдесяти митців

З 25 лютого 2026 року у галереї «Хлібня» Національного заповідника «Софія Київська» розпочав роботу міждисциплінарний виставковий проєкт «Мистецтво на зламі сезонів 2026». Організатором події виступає БО БФ «Добре серце Київ» у партнерстві із заповідником, інформує «Главком».

Експозиція об’єднує роботи більше п’ятдесяти митців – від визнаних класиків до нових імен, чиї відкриття стали рефлексією на виклики сучасності. Проєкт побудований як трилогія, що досліджує історичну пам'ять, міжнародну солідарність та тяглість української жіночої художньої традиції.

Три виміри незламності

Проєкт структурується навколо трьох тематичних блоків, кожен з яких розкриває різні аспекти українського буття:

1. «Між вогнем і тишею». Центральною темою стало творче переосмислення життя без теплопостачання в умовах морозної зими 2026 року. 

Особливі експонати: серія картин Сергія Захарова «Зима 26-го», керамічні об’єкти Віктора Буткалюка і Геннадія Гутгарца «Антикниги» як знання без тексту, що втілюють тривожну тишу між сиренами, мультімедійний проєкт Олексія Владімірова, тривожна тиша у світлинах Миколи Троха, Євгенії Бєлорусець і Павла Мазая.

2. «Україна Соборна Незалежна. Емоції друзів». Блок присвячений героїчній боротьбі українців та підтримці світової спільноти. Виставка вже має свою історію – її перша презентація відбулася у серпні 2025 року в незламному Херсоні.

Символ стійкості: картина з оптичною ілюзією, яка витримала атаку російського уламкового снаряда під час виставки в Херсоні.

Міжнародний діалог: твори, японських і естонських ізраїльських митців демонструють солідарність людей доброї волі з усього світу з Україною

3. «Фантастичні імпровізації українських мисткинь ХХІ сторіччя». Ця частина присвячена декоративізму як спільній рисі, що об’єднує різні покоління українських художниць. 

Окрім класичних полотен, на відвідувачів чекає серія творів з доповненою реальністю (AR).

Ключові акценти виставки

  • Діалог епох: цитування творів 1000-літньої давнини, участь у проєкті геніїв українського мистецтва Федора Тетянича, Миколи Троха, Миколи Білоуса та сучасних авторів мультимедійних інсталяцій.
  • Географія болю та надії: від трагедій періоду Княжої доби до зруйнованого ДрамтеатруМаріуполя та засніжених вулиць Києва 2026 року.
  • Філософія виживання: мистецтво як спосіб знайти світло в найтемніші й найхолодніші часи.

«Ця виставка – не просто констатація фактів війни. Це спроба зафіксувати ту саму «тишу між тривогами», яка не є спокоєм, але є простором для створення нових сенсів», – зазначають організатори і додають в якості епіграфу до проєкту цитату з Пауля Целана: «Я теж пишу не для мертвих, а для живих – але для таких, які знають, що мертві також є».

Коли: відкриття загального проєкту відбудеться 25 лютого о 16:00.

Місце проведення: вул. Володимирська, 24 (Галерея «Хлібня»).

Теги: Київ виставка мистецтво Україна картина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Федоров розповів, що Україна узгодила з Францією передачу літаків та ракет
Ще більше літаків та ракет. Франція дала обіцянку Україні
28 сiчня, 10:00
Оглядачі вважають, що така «заміна гравця» може бути спробою Кремля затягнути час або перевести діалог у іншу площину
Заміна гравця: Кремль визначився з новим переговорником
13 лютого, 14:35
Військові показали, як нині виглядає Куп’янськ
ЗСУ зірвали плани ворога прорватися на Куп'янському напрямку (відео)
17 лютого, 18:22
Режисер Андрій Білоус у Печерському райсуді Києва, 22 жовтня 2025 року
Суд продовжив арешт ексдиректора Молодого театру Андрія Білоуса
27 сiчня, 12:44
Фігуранток чправи росіяни завербували у Телеграм-каналі з пошуку «легких заробітків»
Готували теракти у Києві та Житомирі: затримано агенток ФСБ, серед яких – контрактниця ЗСУ
13 лютого, 12:25
15 лютого близько 22:30 на станції «Теремки» біля одного з виходів було зафіксовано локальне пошкодження підвісної стелі
Станція «Теремки» працює у штатному режимі: метрополітен назвав причину обвалу стелі
16 лютого, 10:11
До робіт залучено 274 одиниці спеціальної техніки
У Києві триває прибирання снігу: скільки техніки задіяли комунальники сьогодні
20 лютого, 09:29
Дональд Трамп заявив, що: «ми завершили вісім воєн, і, думаю, дев'ята ще попереду. Вона виявилася складнішою. Я думав, що це буде найлегша»
Трамп визнав, що помилився в оцінці швидкого завершення війни в Україні
19 лютого, 19:45
Українські підрозділи змушені діяти за умов серйозної переваги ворога в людських ресурсах
РФ рветься до ключового рубежу оборони Донбасу
21 лютого, 21:15

Новини

У «Софії Київській» відкривається масштабний виставковий проєкт «Мистецтво на зламі сезонів»
У «Софії Київській» відкривається масштабний виставковий проєкт «Мистецтво на зламі сезонів»
У Києві нетверезий чоловік порізав канцелярським ножем лице підлітку
У Києві нетверезий чоловік порізав канцелярським ножем лице підлітку
СБУ затримала агента ФСБ «під прикриттям», який намагався навести ракети на оборонні заводи Києва
СБУ затримала агента ФСБ «під прикриттям», який намагався навести ракети на оборонні заводи Києва
Підпал трьох автомобілів Tesla у Києві: поліція затримала 16-річну дівчину та її спільника
Підпал трьох автомобілів Tesla у Києві: поліція затримала 16-річну дівчину та її спільника
Загроза вибуху в ЖК «Зарічний»: на місці працюють вибухотехніки
Загроза вибуху в ЖК «Зарічний»: на місці працюють вибухотехніки
Ближні печери Лаври відкрито для відвідувачів: графік роботи
Ближні печери Лаври відкрито для відвідувачів: графік роботи

Новини

Стівен Кінг записав відеозвернення до українців у день річниці вторгнення РФ
Вчора, 23:51
Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
23 лютого, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
23 лютого, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
22 лютого, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
22 лютого, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
22 лютого, 18:22

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua