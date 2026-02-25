У «Софії Київській» відкривається масштабний виставковий проєкт «Мистецтво на зламі сезонів»

Виставка об’єднує роботи понад п’ятдесяти митців

З 25 лютого 2026 року у галереї «Хлібня» Національного заповідника «Софія Київська» розпочав роботу міждисциплінарний виставковий проєкт «Мистецтво на зламі сезонів 2026». Організатором події виступає БО БФ «Добре серце Київ» у партнерстві із заповідником, інформує «Главком».

Експозиція об’єднує роботи більше п’ятдесяти митців – від визнаних класиків до нових імен, чиї відкриття стали рефлексією на виклики сучасності. Проєкт побудований як трилогія, що досліджує історичну пам'ять, міжнародну солідарність та тяглість української жіночої художньої традиції.

Три виміри незламності

Проєкт структурується навколо трьох тематичних блоків, кожен з яких розкриває різні аспекти українського буття:

1. «Між вогнем і тишею». Центральною темою стало творче переосмислення життя без теплопостачання в умовах морозної зими 2026 року.

Особливі експонати: серія картин Сергія Захарова «Зима 26-го», керамічні об’єкти Віктора Буткалюка і Геннадія Гутгарца «Антикниги» як знання без тексту, що втілюють тривожну тишу між сиренами, мультімедійний проєкт Олексія Владімірова, тривожна тиша у світлинах Миколи Троха, Євгенії Бєлорусець і Павла Мазая.

2. «Україна Соборна Незалежна. Емоції друзів». Блок присвячений героїчній боротьбі українців та підтримці світової спільноти. Виставка вже має свою історію – її перша презентація відбулася у серпні 2025 року в незламному Херсоні.

Символ стійкості: картина з оптичною ілюзією, яка витримала атаку російського уламкового снаряда під час виставки в Херсоні.

Міжнародний діалог: твори, японських і естонських ізраїльських митців демонструють солідарність людей доброї волі з усього світу з Україною

3. «Фантастичні імпровізації українських мисткинь ХХІ сторіччя». Ця частина присвячена декоративізму як спільній рисі, що об’єднує різні покоління українських художниць.

Окрім класичних полотен, на відвідувачів чекає серія творів з доповненою реальністю (AR).

Ключові акценти виставки

Діалог епох : цитування творів 1000-літньої давнини, участь у проєкті геніїв українського мистецтва Федора Тетянича, Миколи Троха, Миколи Білоуса та сучасних авторів мультимедійних інсталяцій.

: цитування творів 1000-літньої давнини, участь у проєкті геніїв українського мистецтва Федора Тетянича, Миколи Троха, Миколи Білоуса та сучасних авторів мультимедійних інсталяцій. Географія болю та надії : від трагедій періоду Княжої доби до зруйнованого ДрамтеатруМаріуполя та засніжених вулиць Києва 2026 року.

: від трагедій періоду Княжої доби до зруйнованого ДрамтеатруМаріуполя та засніжених вулиць Києва 2026 року. Філософія виживання: мистецтво як спосіб знайти світло в найтемніші й найхолодніші часи.

«Ця виставка – не просто констатація фактів війни. Це спроба зафіксувати ту саму «тишу між тривогами», яка не є спокоєм, але є простором для створення нових сенсів», – зазначають організатори і додають в якості епіграфу до проєкту цитату з Пауля Целана: «Я теж пишу не для мертвих, а для живих – але для таких, які знають, що мертві також є».

Коли: відкриття загального проєкту відбудеться 25 лютого о 16:00.

Місце проведення: вул. Володимирська, 24 (Галерея «Хлібня»).