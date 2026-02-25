Головна Київ Новини
Київ отримав генератори від міста-побратима Гамбурга

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Київ отримав генератори різної потужності – від 66 кВт до 110 кВт
фото: Віталій Кличко/Telegram

Разом із генераторами до Києва надійшло обладнання, необхідне для їх підключення

Київ отримав від міста-побратима Гамбурга 20 автономних джерел живлення. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, інформує «Главком».

За словами мера столиці, Київ отримав генератори різної потужності – від 66 кВт до 110 кВт. Разом із генераторами з Німеччини надійшло обладнання, яке необхідне для їх підключення до об’єктів інфраструктури столиці.

З генераторами надійшло обладнання, необхідне для їх підключення до об’єктів інфраструктури столиці
фото: Віталій Кличко/Telegram

«Дякую німецьким друзям за допомогу в подоланні Києвом й Україною енергетичної кризи, спричиненої нищівними атаками ворога», – написав Кличко.

Нагадаємо, цієї зими до столиці прибули ще 323 генератори, передані Європейським Союзом у межах підтримки енергетичної інфраструктури України. Загальна кількість автономних джерел живлення, отриманих містом від ЄС, тепер становить 500 одиниць. 

4 лютого, в Київ прибули 30 генераторів із Франції. Це частина допомоги анонсованої напередодні. Обладнання направляють на ключові об'єкти інфраструктури міста.

30 січня від Краківської архиєпархії Київ отримав 162 електрогенератори та 846 електрообігрівачів. Католицькі громади Кракова та Лодзі передадуть недільну пожертву 1 лютого на додаткову допомогу українській столиці.

До слова,  на прохання Папи Лева XIV до України відправили три вантажівки з ліками та продуктами харчування, а також 80 електрогенераторів. 

13 лютого до столиці надійшла перша партія гуманітарної допомоги від Словаччини: 16 генераторів різної потужності та дві потужні зарядні станції. 

21 лютого мер Парижа Анн Ідальго прибула до української столиці з черговим візитом та привезла  критично важливе обладнання для стабілізації енергосистеми міста. Зважаючи на виклики, які постали перед українською енергетикою, мерія Парижа передала Києву партію енергообладнання.

До слова, кияни можуть отримати компенсацію витрат на генератори та сонячні панелі. Нині діє декілька програм підтримки. Заявки можна подати через Портал послуг. 

