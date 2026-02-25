Головна Київ Новини
За збут трофейної зброї та вибухівки затримано двох мешканців Київщини

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
За місцями проживання підозрюваних вилучено магазини з набоями калібру 5.45, набої різного калібру, тротилові шашки, пістолет та складові частини до зброї
Затриманим загрожує до семи років позбавлення волі

Правоохоронці викрили жителів Київщини, які займалися продажем трофейної зброї, боєприпасів та вибухових речовин. Фігурантам загрожує до семи років позбавлення волі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Головного управління Нацполіції Київської області.

Слідство встановило осіб, причетних до продажу зброї та джерела її походження. Також задокументовано декілька фактів збуту понад 90 гранат різного типу із запалами до них.

За місцями проживання причетних осіб вилучили шість магазинів споряджених набоями калібру 5.45, майже 500 набоїв різного калібру, тротилові шашки загальною вагою 600 г, пістолет та складові частини до зброї, 2 тис. євро, $5,6 тис. та 137 тис. грн.

Зброя та гроші, вилучені за місцями проживання підозрюваних
Слідчі повідомили 40-річному зловмиснику та його 49-річному спільникові про підозру за фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України). 

Нагадаємо, Служба безпеки та Національна поліція нейтралізували угруповання, яке, за даними правоохоронців, підготували до підпільного продажу велику партію «трофейного» озброєння. Правоохоронці затримали організатора групи, двох його спільників і трьох кримінальників, які намагалися збути зброю. Серед вилученого – 75 зразків стрілецької зброї, зокрема автомати Калашникова, а також 38 бойових гранат, більше 20 підривачів, два гранатомети та 13 тис. набоїв.

До слова, Верховна Рада ухвалила законопроєкт №9538, який надає цивільним особам право володіти та використовувати отриману від Міністерства внутрішніх справ вогнепальну зброю та боєприпаси для захисту від збройної агресії РФ.

