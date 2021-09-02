У Києві оголосили тендер на реставрацію мосту Метро

Виконавець має розробити проєктно-кошторисну документації реставрації з пристосуванням автопроїздів моста Метро через річку Дніпро

Очікувана вартість закупівлі становить 17,54 млн гривень

Комунальна корпорація «Київавтодор» оголосила тендер на розробку проєкту реставрації столичного мосту Метро. Про це повідомляє пресслужба системи державних закупівель Prozorro.

Тендер оголошено 31 серпня. Виконавець має розробити проєктно-кошторисну документації реставрації з пристосуванням автопроїздів моста Метро через річку Дніпро.

Очікувана вартість закупівлі становить 17,54 млн гривень. Аукціон повинен відбутися 17 вересня 2021 року.

Проектування реставрації моста Метро здійснюється відповідно до розпорядження КМДА №740 від 26 червня 2009 року.

Переможець торгів повинен буде провести інженерно-геодезичні та інженерно-геологічні вишукувальні роботи, науково-проектні роботи, в тому числі провести документально-протокольні натурні зйомки, архітектурні обміри та підготувати історико-містобудівне обґрунтування, а після цього розрахувати кошторис, підготувати проект реставрації моста і забезпечити проведення експертизи проектно-кошторисної документації.

Проектувальник при складанні документації повинен використовувати матеріали проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт моста Метро, розроблені ТОВ «Мостпроект» в 2018 році, і вимоги законодавства про охорону культурної спадщини.

Крім того, проєкт повинен передбачати облаштування на мосту автоматичної системи моніторингу та управління з функцією зважування автомобілів в русі, можливість вільного пересування по мосту людей з особливими потребами і велосипедистів, а також відеоспостереження.

Нагадаємо, Київська міська рада на пленарному засіданні 13 травня затвердила угоду про підготовку кредитного фінансування ремонтно-реставраційних робіт мосту Метро через річку Дніпро. Це буде перше масштабне оновлення штучної споруди з моменту введення в експлуатацію у 1965 році.

Раніше співавтор проекту моста Метро, інженер-містобудівельник Георгій Росновський заявив, що міст може обвалитися у будь-який момент через несправність опори та тріщини на самій конструкції.

Столична влада повідомляла, що залежно від успіху перемовин щодо кредитів від ЄБРР, може розпочатися капітальний ремонт мосту Метро.