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Виявлено ще двох загиблих у результаті ракетної атаки на Київ 29 грудня

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Виявлено ще двох загиблих у результаті ракетної атаки на Київ 29 грудня
Рятувальники з 29 грудня 2023-го до 3 січня 2024 року проводили аварійно-рятувальні роботи на місці ракетного удару
фото: ДСНС

Кількість загиблих у результаті ракетного удару по Києву перевищила 30 осіб

Станом на ранок 4 січня загальна кількість загиблих унаслідок ракетного удару по Києву 29 грудня  становить 32 людини. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

«Слідчими криміналістами ГУ МВС під час здійснення експертизи було виявлено ще двох загиблих», – йдеться в повідомленні.

Таким чином, станом на 07:00 4 січня на підставі проведених слідчих дій загальна кількість загиблих становить 32 людини, постраждалих 30.

Нагадаємо, уночі та зранку 29 грудня російські війська атакували Україну ракетами та дронами. Загалом окупанти запустили по Україні 158 ракет та дронів. З них 114 знищили українські військові. Влучання фіксували у Києві та низці областей. 

Цю атаку назвали одним із наймасованіших повітряних ударів по території України. Президент Володимир Зеленський зазначив, що Росія била «майже всім, що має у своєму арсеналі»: «кинджалами», С-300, крилатими ракетами, БпЛА, стратегічні бомбардувальники запускали Х-101/Х-505.

У Києві 3 січня завершились останні аварійно-рятувальні роботи після масованої атаки окупантів на Україну 29 грудня. За час робіт  переміщено та вивезено 4 тис. 70 м куб. зруйнованих будівельних конструкцій. Рятувальники повідомляли, що загинуло 30 людей, з них одна людина померла в лікарні

Виявлено ще двох загиблих у результаті ракетної атаки на Київ 29 грудня фото 1
фото: ДСНС

До слова, колишня футболістка Вікторія Котлярова (Чорновіл) та її матір стали жертвами обстрілу російськими ракетами по Києву 29 грудня.

Теги: ракета війна Київ окупанти

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