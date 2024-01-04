Виявлено ще двох загиблих у результаті ракетної атаки на Київ 29 грудня

Рятувальники з 29 грудня 2023-го до 3 січня 2024 року проводили аварійно-рятувальні роботи на місці ракетного удару

Кількість загиблих у результаті ракетного удару по Києву перевищила 30 осіб

Станом на ранок 4 січня загальна кількість загиблих унаслідок ракетного удару по Києву 29 грудня становить 32 людини. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

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«Слідчими криміналістами ГУ МВС під час здійснення експертизи було виявлено ще двох загиблих», – йдеться в повідомленні.

Таким чином, станом на 07:00 4 січня на підставі проведених слідчих дій загальна кількість загиблих становить 32 людини, постраждалих 30.

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Нагадаємо, уночі та зранку 29 грудня російські війська атакували Україну ракетами та дронами. Загалом окупанти запустили по Україні 158 ракет та дронів. З них 114 знищили українські військові. Влучання фіксували у Києві та низці областей.

Цю атаку назвали одним із наймасованіших повітряних ударів по території України. Президент Володимир Зеленський зазначив, що Росія била «майже всім, що має у своєму арсеналі»: «кинджалами», С-300, крилатими ракетами, БпЛА, стратегічні бомбардувальники запускали Х-101/Х-505.

У Києві 3 січня завершились останні аварійно-рятувальні роботи після масованої атаки окупантів на Україну 29 грудня. За час робіт переміщено та вивезено 4 тис. 70 м куб. зруйнованих будівельних конструкцій. Рятувальники повідомляли, що загинуло 30 людей, з них одна людина померла в лікарні

фото: ДСНС

До слова, колишня футболістка Вікторія Котлярова (Чорновіл) та її матір стали жертвами обстрілу російськими ракетами по Києву 29 грудня.