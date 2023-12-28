Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Розгін Майдану: суд закрив справи двох ексберкутівців через прострочення термінів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Розгін Майдану: суд закрив справи двох ексберкутівців через прострочення термінів
У 2013 році Вадим Бетлій (ліворуч) та Олег Козачишин були міліціонерами 1-го відділення 2-го взводу 4 оперативної роти київського «Беркута»
фото з відкритих джерел

Суд закрив справу ексберкутівців Вадима Бетлія та Олега Козачишина щодо події розгону Майдану 30 листопада 2013 року

Дніпровський райсуд Києва 13 грудня закрив справу ексберкутівців Вадима Бетлія та Олега Козачишина щодо події розгону Майдану 30 листопада 2013 року. Закінчились строки давності для притягнення до відповідальності. Про це повідомила громадська організація «Адвокатська дорадча група».

Організація зазначає, у своєму рішенні суд не надав оцінку доказам та не встановив винуватість обвинувачених. Представник потерпілого Оксана Михалевич подала апеляційну скаргу на це рішення.

Нагадаємо, у 2013 році Вадим Бетлій та Олег Козачишин були міліціонерами 1-го відділення 2-го взводу 4 оперативної роти київського «Беркута». Беркутівцям інкримінували злочини середньої тяжкості – перешкоджання мирній акції та фальсифікація рапорту. По цьому строки давності закінчились ще у 2018 році.

А щодо обвинувачення у тяжкому злочині, тобто перевищення службових повноважень працівником правоохоронного органу, строк давності для притягнення сплив цьогоріч 30 листопада.

Цьогоріч 4 грудня у Дніпровському райсуді мав би відбутись допит обвинувачених. Це завершальна стадія перед дебатами у справі. А втім, обвинуваченні подали клопотання про закриття справи через закінчення строків давності.

Суд закрив розгляд справи: не виправдав підсудних, але й не ухвалив рішення, що їхня вина доведена.

Нагадаємо, справу передали до Печерського райсуду у 2020 році. Після низки відводів її передали до іншого суду. З березня 2021 справу слухала суддя Дніпровського райсуду Ірина Галига. У справі один потерпілий.

Читайте також: Росія готує «Майдан-3»? У мережі вибухнув скандал через заяву Зеленського
Теги: Небесна сотня (Євромайдан) Беркут суд Київ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зловмиснику призначили дев’ять років ув’язнення
Львівщина: суд оголосив вирок чоловіку за зґвалтування неповнолітнього в укритті
22 грудня, 11:17
У Києві пролунала серія вибухів: є влучання
У Києві пролунала серія вибухів: є влучання
21 грудня, 23:45
Правоохоронці викрили чергову схему розкрадання бюджетних коштів на будівництві Подільського мостового переходу
Будівництво Подільського моста. Заступник директора комунального підприємства отримав підозру
21 грудня, 16:10
У столиці запрацював «човниковий» рух поїздів між «Теремками» і «Деміївською»: розклад
У столиці запрацював «човниковий» рух поїздів між «Теремками» і «Деміївською»: розклад
13 грудня, 08:28
Активісти б'ють на сполох: до Великої Палати Верховного суду обрано двох недоброчесних суддів
Активісти б'ють на сполох: до Великої Палати Верховного суду обрано двох недоброчесних суддів
12 грудня, 22:03
У Києві на місці падіння уламків ракет працюють слідчі
Повітряні сили звітували про знищені вночі ракети і дрони
11 грудня, 07:05
На Байкало-Амурській магістралі вибухнув потяг із паливом
Хто підірвав Байкало-Амурську магістраль? Росія оголосила ім'я диверсанта
9 грудня, 09:43
Руслан Сольвар вважається одним з найскандальніших народних обранців VII-VIII скликань Верховної Ради
Суд скасував тюремний вирок екснардепу Сольвару
7 грудня, 10:54
У Києві зафіксовано рекорд добової кількості опадів
У Києві зафіксовано рекорд добової кількості опадів
30 листопада, 15:34

Кримінал

Розгін Майдану: суд закрив справи двох ексберкутівців через прострочення термінів
Розгін Майдану: суд закрив справи двох ексберкутівців через прострочення термінів
На Тернопільщині автомобіль врізався у віз із колядниками
На Тернопільщині автомобіль врізався у віз із колядниками
Правоохоронці повідомили про підозру чоловіку, який намагався заволодіти $100 тис.
Правоохоронці повідомили про підозру чоловіку, який намагався заволодіти $100 тис.
СБУ викрила понад 60 угруповань, які займалися контрабандою наркотиків до Євросоюзу
СБУ викрила понад 60 угруповань, які займалися контрабандою наркотиків до Євросоюзу
Незаконні премії на 1,6 млн грн: перед судом постануть експосадовці «Укрзалізниці»
Незаконні премії на 1,6 млн грн: перед судом постануть експосадовці «Укрзалізниці»
Окупанти депортують українських дітей через Білорусь – омбудсмен
Окупанти депортують українських дітей через Білорусь – омбудсмен

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
89K
Слідом за «Новочеркаськом»: українські воїни знищили 810 бригаду флоту Росії (відео)
55K
Нова помічниця-консультантка Залужного: що про неї відомо
39K
Що має ще статися, аби ви полишили УПЦ МП?
14K
Росія захопила позиції на Запоріжжі, які ЗСУ відбили під час контрнаступу – ISW
12K
Ексгенерал Бундесверу пояснив, як ЗСУ знищили корабель «Новочеркаськ»
9225
На ділянці метро між станціями «Либідська» – «Деміївська» побудують новий тунель

Новини

Якою буде погода на Новий рік? Синоптикиня дала прогноз
Сьогодні, 17:55
«Укренерго» пояснило, чому виникає дефіцит електроенергії
Сьогодні, 17:49
За матеріалами ДБР в управління державі передано активів російських олігархів на понад 100 млрд грн
Сьогодні, 16:24
Допомога армії та цивільним. «Метінвест» оприлюднив звіт
Сьогодні, 14:28
ЗСУ розширюють плацдарм на Херсонщині – Генштаб
Сьогодні, 07:21
Вибухи в Криму, новий пакет військової допомоги від США: головне за ніч
Сьогодні, 06:59

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua