Розгін Майдану: суд закрив справи двох ексберкутівців через прострочення термінів

У 2013 році Вадим Бетлій (ліворуч) та Олег Козачишин були міліціонерами 1-го відділення 2-го взводу 4 оперативної роти київського «Беркута»

Суд закрив справу ексберкутівців Вадима Бетлія та Олега Козачишина щодо події розгону Майдану 30 листопада 2013 року

Дніпровський райсуд Києва 13 грудня закрив справу ексберкутівців Вадима Бетлія та Олега Козачишина щодо події розгону Майдану 30 листопада 2013 року. Закінчились строки давності для притягнення до відповідальності. Про це повідомила громадська організація «Адвокатська дорадча група».

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Організація зазначає, у своєму рішенні суд не надав оцінку доказам та не встановив винуватість обвинувачених. Представник потерпілого Оксана Михалевич подала апеляційну скаргу на це рішення.

Нагадаємо, у 2013 році Вадим Бетлій та Олег Козачишин були міліціонерами 1-го відділення 2-го взводу 4 оперативної роти київського «Беркута». Беркутівцям інкримінували злочини середньої тяжкості – перешкоджання мирній акції та фальсифікація рапорту. По цьому строки давності закінчились ще у 2018 році.

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А щодо обвинувачення у тяжкому злочині, тобто перевищення службових повноважень працівником правоохоронного органу, строк давності для притягнення сплив цьогоріч 30 листопада.

Цьогоріч 4 грудня у Дніпровському райсуді мав би відбутись допит обвинувачених. Це завершальна стадія перед дебатами у справі. А втім, обвинуваченні подали клопотання про закриття справи через закінчення строків давності.

Суд закрив розгляд справи: не виправдав підсудних, але й не ухвалив рішення, що їхня вина доведена.

Нагадаємо, справу передали до Печерського райсуду у 2020 році. Після низки відводів її передали до іншого суду. З березня 2021 справу слухала суддя Дніпровського райсуду Ірина Галига. У справі один потерпілий.