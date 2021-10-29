Викинув сміття на узбіччя. Поліція знайшла водія та змусила вибачитися на всю країну (відео)

Чоловік серед міста викинув з машини на узбіччя дороги мішок зі сміттям

Поліцейські Василькова встановили порушника, що «прославився» в соцмережі

Під час моніторингу соціальної мережі Facebook працівники відділу поліції №1 Обухівського районного управління поліції виявили відео, на якому водій автомобіля Opel викидає мішок зі сміттям на узбіччя дороги.

За допомогою камер відеоспостереження поліцейські встановили водія-правопорушника. Ним виявився 29-річний житель Василькова. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Крім того, порушник офіційно вибачався на всю країну.

На порушника складено адміністративний протокол за ст.152 (Порушення державних стандартів, норм в правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає накладення штрафу на громадян від двадцяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає від 340 до 1360 гривень.

Як повідомлялося, у Києві встановили мобільний комплекс відеоспостереження на місці утворення стихійного сміттєзвалища на Совках.