Вікна закрити, під деревами не ходити: киян попередили про сильний вітер



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У столиці оголошено жовтий рівень небезпеки

У понеділок, 4 листопада, у Києві очікуються пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий). Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

Управління з питань цивільного захисту КМДА закликає мешканців міста бути обережними та дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:

усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Управління з питань цивільного захисту рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

Як повідомлялося, у Києві сьогодні хмарно з проясненнями. Вдень без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вдень 15-17°.

4 листопада в Україні очікується помірна хмарність з проясненнями, на заході дощитиме, але вдень буде тепло - до +18°, а місцями повітря прогріється до +21°.