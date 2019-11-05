Столичні патрульні затримали чоловіка з наркотиками (фото)



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У молодика виявили два паперових згортки з речовиною рослинного походження Фото: Нацполіція

Вилучений канабіс та порошок блакитного кольору направили на експертизу

У Подільському районі Києва під час патрулювання правоохоронці помітили чоловіка, який помітно нервував та щось викинув на газон. Патрульні зупинили його, а у ході перевірки виявили пристрій для вживання наркотичних речовин. Для документування події викликали слідчо-оперативну групу територіального управління поліції.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

При огляді місця, де зупинили чоловіка, правоохоронці виявили коробку з-під сірників, в якій знаходилось два паперових згортки з речовиною рослинного походження та порошок блакитного кольору. Вилучене направили для проведення відповідної експертизи.

Чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 30-річний місцевий мешканець, який притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини.

Слідчим відділом Подільського управління поліції розпочате кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Фігуранту загрожує до трьох років позбавлення волі.