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    Новини

    Столичні патрульні затримали чоловіка з наркотиками (фото)

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    У молодика виявили&nbsp;<span class="textexposedshow"><span lang="UK">два паперових згортки з речовиною рослинного походження&nbsp;</span></span> - Столичні патрульні затримали чоловіка з наркотиками (фото)
    У молодика виявили два паперових згортки з речовиною рослинного походження 
    Фото: Нацполіція

    Вилучений канабіс та порошок блакитного кольору направили на експертизу

    У Подільському районі Києва під час патрулювання правоохоронці помітили чоловіка, який помітно нервував та щось викинув на газон. Патрульні зупинили його, а у ході перевірки виявили пристрій для вживання наркотичних речовин. Для документування події викликали слідчо-оперативну групу територіального управління поліції.

    Про це повідомляє пресслужба поліції Києва. 

    При огляді місця, де зупинили чоловіка, правоохоронці виявили коробку з-під сірників, в якій знаходилось два паперових згортки з речовиною рослинного походження та порошок блакитного кольору. Вилучене направили для проведення відповідної експертизи.

    Чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 30-річний місцевий мешканець, який притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини.

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    Столичні патрульні затримали чоловіка з наркотиками (фото)
    Столичні патрульні затримали чоловіка з наркотиками (фото)
    Столичні патрульні затримали чоловіка з наркотиками (фото)

    Слідчим відділом Подільського управління поліції розпочате кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Фігуранту загрожує до трьох років позбавлення волі.

    Національна поліція України Київ кримінал наркотики чоловік злочин
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