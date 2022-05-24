Викрито киянина, який закликав окупантів до висадки десанту у столиці

Колишній військовослужбовець підтримував збройну агресію РФ та пропагував розстріл полонених українців

Правоохоронці викрили киянина, колишнього військовослужбовця, який виправдовував збройну агресію Росії проти України. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, підозрюваний адміністрував акаунти у соціальній мережі «Однокласники» та декількох проросійських телеграм-каналах. Чоловік розміщував публікації, в яких виправдовував збройну агресію РФ проти України.

Будучи ексвійськовим, він вів переписку з колишніми колегами з окупованих територій. Чоловік стверджував, що полонених українців потрібно розстрілювати, та вважав за необхідне висадку ворожого десанту в Києві для окупації столиці.

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури киянину повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 436-2 КК України (пропаганда війни).

Досудове розслідування здійснюється слідчими Головного управління Служби безпеки України в Києві та Київській області.

Нагадаємо, правоохоронці заарештували Олександра Харченка, призначеного російськими військовими під час окупації «мером» селища Димер Київської області.

Також депутат Охтирської райради підозрюється у співпраці з окупантами.

Крім того, оголошено про підозру у держзраді працівнику «Азовсталі», який «здав» окупантам схему підземних тунелів, де тримають оборону захисники Маріуполя.