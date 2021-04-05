Вистави, концерти та лекції: які мистецькі заходи киянам можна відвідати онлайн

Під час локдауну заклади культури продовжать працювати дистанційно

Мистецьке життя столиці під час уведених у місті карантинних обмежень триває в онлайн-форматі. Як повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, заклади культури продовжують проводити свої заходи у віддаленому режимі.

«Попри карантинні обмеження наші заклади намагаються створювати для киян якомога більше онлайн-заходів. Цього тижня очікуємо на театральні вистави, музичні концерти та різноманітні лекції», – розповів Валентин Мондриївський.

Цього тижня на киян чекають онлайн-події у таких закладах:

5 квітня о 19:00 – Публічна бібліотека імені Лесі Українки, лекція – «Інфовіруси в США та Україні» Онлайн-розмова Ярослава Ажнюка та Оксани Мороз;

5-11 квітня о 12:00 – Театр на Подолі, відеовистава «Шинель» – онлайн-прем’єра від «Театру 360 градусів»;

5 квітня о 19:00 –Капела ім. Л. Ревуцького, онлайн-трансляція концерту «Лехаймо!»;

6 квітня об 11:00 – Публічна бібліотека імені Лесі Українки, психологічна онлайн-лекція «Як подолати безвихідь і віднайти себе»;

6 квітня о 14:00 – Центральна бібліотека ім. Т. Г. Шевченка для дітей м. Києва, кастинг професій – online-зустріч із Олександром Дем’янчуком;

6 квітня о 15:00 – Публічна бібліотека імені Лесі Українки, лекція – Сергій Рахманін «Як шукати правду у світі брехні?»;

7 квітня о 13:00 – Київська молодіжна бібліотека, «Підлітки та інтернет – безпечно?» Стрім-бесіда з психотерапевткою Оксаною Верховод;

7 квітня о 19:00 – Театр на Подолі, онлайн-вистава «Шестеро персонажів у пошуках автора»;

8 квітня об 11:00 – Публічна бібліотека імені Лесі Українки, лекція – «І пташка, й квітка, і символ України...» (онлайн-перегук українців у День іменин Лесі Українки);

9 квітня о 19:00 – Театр на Подолі, онлайн-вистава «Щоденник молодого лікаря»;

11 квітня о 17:00 – Публічна бібліотека імені Лесі Українки, лекція – «Богослів’я і права людини у ХХІ столітті: пошук відповідей в понятті особистості у християнстві»;

11 квітня о 19:00 – Київський академічний театр Українського фольклору «Берегиня», онлайн-показ вистави «Тіні забутих предків».

«Щотижня київський Департамент культури публікує список найцікавіших заходів столиці. Обирайте куди «підете» та обов’язково запрошуйте друзів», – додав Валентин Мондриївський. Всі подробиці та анонси майбутніх онлайн-заходів можна побачити на Facebook-сторінці Департаменту культури КМДА.

Раніше стало відомо, коли після ремонту .відкриється основна сцена оновленого київського Театру оперети.