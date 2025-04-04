Маршрут столичного автобусу №52 буде змінено з 5 квітня: схема руху

Зміни маршруту покликані покращити транспортне обслуговування жителів Голосіївського району столиці

Відзавтра, з 5 квітня, буде внесено зміни у маршрут автобусів №52 у Києві. Зміни впроваджують з метою покращення транспортного обслуговування мешканців Голосіївського району. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на КП «Київпастранс».

Як повідомили у комунальному підприємстві, рух автобусів буде організовано за наступною схемою:

станція метрополітену «Либідська» – вулиця Антоновича – бульвар Миколи Міхновського – площа Деміївська – проспект Науки – Стратегічне шосе – вулиця Павла Грабовського – проспект Науки – вулиця Китаївська – вулиця Ягідна (до вулиці Закарпатської), в зворотному напрямку – вулиця Ягідна – вулиця Китаївська – проспект Науки – вулиця Павла Грабовського – Стратегічне шосе – проспект Науки – площа Деміївська – бульвар Миколи Міхновського – вулиця Велика Васильківська – станція метрополітену «Либідська».

Схема автобусного маршруту №52 «станція метро «Либідська» – вулиця Закарпатська інфографіка «Київпастранс»

Схема зміненої ділянки автобусного маршруту №52 «станція метро «Либідська» – вулиця Закарпатська інфографіка «Київпастранс»

Нагадаємо, також із 5 квітня 2025 року до 5 квітня 2026 року у зв’язку з будівництвом метро на Виноградар закриють рух транспорту частиною просп. Європейського Союзу – від просп. Василя Порика до просп. Свободи. На період обмеження руху внесуть зміни в роботу наземного пасажирського транспорту.

Раніше повідомлялося, що у Подільському районі Києва через будівництво метро на Виноградар з 5 квітня на частині проспекту Європейського Союзу закриють рух транспорту та пішоходів, буде перекрито проїжджу частину та тротуари на ділянці від проспекту Василя Порика до Свободи.