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    Кличко розповів, чому що хотів зустрічі із Зеленським

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    Кличко розповів, чому що хотів зустрічі із Зеленським

    Очільник столиці зауважив, що приходить до президента не в особистих питаннях

    Київський міський голова Віталій Кличко заявив, що хотів зустрітися з президентом Володимиром Зеленських не в особистих питаннях, а для вирішення «спільних викликів«. Про це Київський міський голова Віталій Кличко розповів у програмі «Свобода Слова Савіка Шустера».

    «Я останній раз спілкувався з президентом пів року тому. Так дійсно я телефонував у приймальну, і просив президента зустрітися, писав йому смс. На жаль, відповідь не отримав. Але хтось в оточенні надає інформацію, намагаються зробити ворогів. Я Президенту не ворог. Я думав, що завжди у нас спільні виклики та спільні вороги – захмарні тарифи, маленькі заробітні платні, бідність, боротьба з коронавірусом, російська агресія і багато інших. Це наші спільні виклики», – сказав Кличко.

    Очільник столиці зауважив, що приходить до президента не в особистих питаннях.

    «Особистих питань в мене немає. По питаннях, які потрібно вирішувати, як мер міста, вирішуючи проблем людей, як голова Асоціації міст України. Що стосується тарифів, ціни на газ – багато питань кожного дня і вкрай важлива комунікація», – наголосив він.

    «В жодному разі я не хочу боротися всередині, наші так звані друзі дуже чекають, що ми почнемо боротися один з одним. Повинна бути синергія. Я розумію, що я, як мер міста, повинен комунікувати з Прем'єр-міністром, і з президентом. Я розумію, що нам потрібно об'єднувати зусилля перед тими викликами», – додав Кличко.

    Теги: Віталій Кличко газ мер
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    Кличко розповів, чому що хотів зустрічі із Зеленським