Вночі на Осокорках згоріла припаркована на узбіччі автівка

На проїжджій частині дороги в припаркованому автомобілі Volvo виникла пожежа

Причину загорання автівки встановлюють правоохоронці

У ніч на 14 січня сталась пожежа в автомобілі на вул. Вишняківській, 9 у Дарницькому районі столиці. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

Повідомлення про загорання надійшло до рятувальної служби о 04:36.

На місці вогнеборці встановили, що на проїжджій частині дороги в припаркованому автомобілі Volvo виникла пожежа.

Пожежу було ліквідовано о 04:58.

Внаслідок пожежі згорів моторний відсік, пошкоджено переднє лобове скло та лакофарбове покриття.

На місці події працювало три одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 13 чоловік особового складу ДСНС.

Загиблих і травмованих немає.

Обставини та причину виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронці.

Як повідомлялося, у ніч на 13 січня на території заводу на вул. Пирогівський Шлях, 137 у Голосіївському районі столиці сталося загорання вантажівки.