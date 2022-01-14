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    Вночі на Осокорках згоріла припаркована на узбіччі автівка

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    На проїжджій частині дороги в припаркованому автомобілі Volvo виникла пожежа - Вночі на Осокорках згоріла припаркована на узбіччі автівка
    На проїжджій частині дороги в припаркованому автомобілі Volvo виникла пожежа
    фото: ДСНС

    Причину загорання автівки встановлюють правоохоронці

    У ніч на 14 січня сталась пожежа в автомобілі на вул. Вишняківській, 9 у Дарницькому районі столиці. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    Повідомлення про загорання надійшло до рятувальної служби о 04:36.

    На місці вогнеборці встановили, що на проїжджій частині дороги в припаркованому автомобілі Volvo виникла пожежа.

    Пожежу було ліквідовано о 04:58.

    Внаслідок пожежі згорів моторний відсік, пошкоджено переднє лобове скло та лакофарбове покриття.

    На місці події працювало три одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 13 чоловік особового складу ДСНС.

    Загиблих і травмованих немає.

    Обставини та причину виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронці.

    Як повідомлялося, у ніч на 13 січня на території заводу на вул. Пирогівський Шлях, 137 у Голосіївському районі столиці сталося загорання вантажівки.

    Теги: пожежа Київ ДСНС автомобіль рятувальники
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    Вночі на Осокорках згоріла припаркована на узбіччі автівка