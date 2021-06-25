Витягли з-під вагона метро: стали відомі деталі інциденту в підземці

Пасажира з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували в лікарню

Столичні правоохоронці з’ясовують обставини падіння чоловіка на колії станції метро «Майдан Незалежності». На місці події працювали слідчо-оперативна група, рятувальники та лікарі. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Так, сьогодні на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що на колії станції метро «Майдан Незалежності» впав чоловік. На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група, працівники ДСНС та лікарі.

Спільними зусиллями правоохоронців та рятувальників пасажира вдалося витягнути з-під вагона метро.

Як повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві, на місце події було направлено рятувальників Аварійно-рятувального загону спеціального призначення. По прибуттю було встановлено, що на колії між другим та третім вагонами потягу знаходився чоловік, якого підняли на платформу до прибуття рятувальників.

За допомогою медичних нош потерпілого, 1993 року народження, було транспортовано до карети швидкої медичної допомоги.

Чоловіка з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували в лікарню.

Наразі рух поїздів станцій столичного метрополітену відновлено.

Подія належним чином зареєстрована в управлінні поліції метрополітену. Правоохоронці встановлюють обставини, за результатами чого буде надана правова оцінка інциденту.

Як повідомлялося, 25 червня близько 9 години на станції метро «Майдан Незалежності» пасажир впав на колії. Чоловіка з колії дістали рятувальники та передали медикам швидкої допомоги.

Рух поїздів здійснювався на синій лінії «Теремки» – «Олімпійська» та «Контрактова площа» – «Героїв Дніпра».

Як повідомлялося, 11 лютого цього року на станції метро «Видубичі» в Києві помер пасажир. Чоловіку стало зле на платформі станції.