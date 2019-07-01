Вівторок принесе у Київ дощі та грози



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Спека дещо послабне

У вівторок, 2 липня, у Києві очікується невелике похолодання і дощі. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

«У Києві 2-го липня атмосферний фронт нажене хмарки і принесе локальні короткочасні дощі та грози», - написала вона.

Сьогоднішня столична спека у вівторок послабне до +26+28 градусів.

За її прогнозом, у середу-четвер повітря стане свіжішим ще на кілька градусів.

«Та й взагалі, до кінця тижня сильна спека в Україні малоймовірна, лише на Півдні та південному сході України високі градуси будуть осідати красивою засмагою на шиях трудівників та усій фігурі тимчасових ледарів-курортників», - зазначила Діденко.

Нагадаємо, Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила, що погода в Україні завтра, 2 липня, погіршиться: очікуються грози і шквали, місцями значні дощі і грози.

Як повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського, у червні у Києві було 14 днів з температурою вищою за +30°С і зафіксовано 11 температурних рекордів.