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    Вівторок принесе у Київ дощі та грози

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    Вівторок принесе у Київ дощі та грози

    Спека дещо послабне

    У вівторок, 2 липня, у Києві очікується невелике похолодання і дощі. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

    «У Києві 2-го липня атмосферний фронт нажене хмарки і принесе локальні короткочасні дощі та грози», - написала вона.

    Сьогоднішня столична спека у вівторок послабне до +26+28 градусів.

    За її прогнозом, у середу-четвер повітря стане свіжішим ще на кілька градусів. 

    «Та й взагалі, до кінця тижня сильна спека в Україні малоймовірна, лише на Півдні та південному сході України високі градуси будуть осідати красивою засмагою на шиях трудівників та усій фігурі тимчасових ледарів-курортників», - зазначила Діденко.

    Нагадаємо, Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила, що погода в Україні завтра, 2 липня, погіршиться: очікуються грози і шквали, місцями значні дощі і грози. 

    Як повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського, у червні у Києві було 14 днів з температурою вищою за +30°С і зафіксовано 11 температурних рекордів.

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