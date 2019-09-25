Військкомати просять поліцію розшукати 35 тис. киян, які ухиляються від призову



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Фото: ВВС

Воєнком зазначив, що більшість тих, хто ухиляється, відбуваються штрафом у 255 грн

Військкомати просять поліцію розшукати 34 тис. жителів Києва, які ухиляються від призову. Про це на брифінгу сказав воєнком Києва Сергій Клявін.

«34 930 справ ми передали для того, щоб розшукати їх (ухильників) і внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Це люди, які систематично ухиляються від призову на строкову службу», - сказав він.

Водночас воєнком зазначив, що на сьогодні відкрито поліцією всього чотири кримінальні провадження проти громадян, які тривалий час ухилялися від призову.

Воєнком сказав, що більшість тих, хто ухиляється, відбуваються штрафом 255 грн.

При цьому штраф у 119 грн за неявку за повісткою практично неможливо стягнути, оскільки, згідно із законом, призовник зобов'язаний добровільно з'явитися до військкомату і підписати адмінпроткол про накладення штрафу.

Клявін сказав, що розіслано 37 629 повісток в Києві.

Відстрочку за станом здоров'я отримали всього 94 призовники.

Як повідомлялось, військкомати планують призвати 634 жителі Києва під часі призовної компанії на строкову військову службу в жовтні-грудні поточного року.

Призов на строкову службу стартує 1 жовтня і завершиться 31 грудня.

Всього по країні планується призвати близько 15 тис. осіб.

Кабмін встановив кількість осіб, які підлягають призову на строкову військову службу в квітні-червні, у 18 752 особи.

Джерело: Українські новини