Військкомати мають намір призвати 634 жителі Києва на строкову військову службу в жовтні-грудні



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Фото: Укрінформ

З них 407 призовників буде направлено до Збройних сил, 160 - до Національної гвардії, 39 - до Державної прикордонної служби та 28 - до Державної спеціальної служби транспорту

Військкомати мають намір призвати 634 жителі Києва під час призовної компанії на строкову військову службу в жовтні-грудні поточного року. Про це на брифінгу сказав військовий комісар Києва Сергій Клявін.

«Планове завдання для Києва - 634 призовники», - повідомив він.

З них 407 призовників буде направлено до Збройних сил, 160 - до Національної гвардії, 39 - до Державної прикордонної служби та 28 - до Державної спеціальної служби транспорту.

На одного призовників передбачено витрати в розмірі 3 935 гривень, з яких близько 3 тис. гривень буде виплачено як одноразова допомога військовослужбовцю строкової служби.

Призов на строкову службу стартує 1 жовтня і завершиться 31 грудня.

Всього по країні планується призвати близько 15 тис. осіб.

Зазначимо, Кабінет міністрів встановив кількість осіб, які підлягають призову на строкову військову службу в квітні-червні, у 18 752 особи.

Джерело: Українські новини