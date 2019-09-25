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    Військкомати мають намір призвати 634 жителі Києва на строкову військову службу в жовтні-грудні

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    Військкомати мають намір призвати 634 жителі Києва на строкову військову службу в жовтні-грудні
    Фото: Укрінформ

    З них 407 призовників буде направлено до Збройних сил, 160 - до Національної гвардії, 39 - до Державної прикордонної служби та 28 - до Державної спеціальної служби транспорту

    Військкомати мають намір призвати 634 жителі Києва під час призовної компанії на строкову військову службу в жовтні-грудні поточного року. Про це на брифінгу сказав військовий комісар Києва Сергій Клявін.

    «Планове завдання для Києва - 634 призовники», - повідомив він.

    З них 407 призовників буде направлено до Збройних сил, 160 - до Національної гвардії, 39 - до Державної прикордонної служби та 28 - до Державної спеціальної служби транспорту.

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    На одного призовників передбачено витрати в розмірі 3 935 гривень, з яких близько 3 тис. гривень буде виплачено як одноразова допомога військовослужбовцю строкової служби.

    Призов на строкову службу стартує 1 жовтня і завершиться 31 грудня.

    Всього по країні планується призвати близько 15 тис. осіб.

    Зазначимо, Кабінет міністрів встановив кількість осіб, які підлягають призову на строкову військову службу в квітні-червні, у 18 752 особи.

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    Джерело: Українські новини

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