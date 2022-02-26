Влада Києва попередила жителів про бої у місті

Киянам рекомендують не залишати укриття, якщо вони знаходяться вдома, не підходити до вікон і не виходити на балкони, у разі сирени потрібно вирушити до сховища

Адміністрація Києва попередила мешканців, що на вулицях міста точаться бойові дії. Влада просить городян зберігати спокій і бути обережними.

«На вулицях нашого міста зараз відбуваються бойові дії. Просимо зберігати спокій та бути максимально обережними! Якщо ви в укритті — не залишайте його зараз. Якщо ви вдома — не підходьте до вікон, не виходьте на балкони. Сховайтеся у закритому приміщенні, наприклад, у ванні, та прикрийтеся чимось, що завадить пораненню від уламків від куль», – йдеться у повідомленні.

Якщо почуєте сирени (сигнал «Повітряна тривога») — негайно прямуйте до найближчого укриття!

Мапа укриттів доступна за посиланням: https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1GoP1MtW6Zpmn_0-VXnleUBPa-NXBqGS_&usp=sharing

Нагадаємо, що у Києві запроваджено комендантську годину, яка діє з 22:00 до 07:00.

Киянам рекомендують не залишати укриття, якщо вони знаходяться вдома, не підходити до вікон і не виходити на балкони, у разі сирени потрібно вирушити до сховища.

Нагадаємо, у Києві відбили атаку на військову частину на Проспекті Перемоги.

Раніше стало відомо про постріли та вибухи біля станції метро «Берестейська» у Солом'янському районі та на Шулявці. Український військовий журналіст Андрій Цаплієнко уточнив, в районі метро «Берестейська» окупанти б’ють по військовій частині.