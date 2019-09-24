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    Вночі Київ підморозить, очікується до - 5 градусів

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    Вночі Київ підморозить, очікується до - 5 градусів

    У середу вдень у Києві без опадів, +14…+16

    25 вересня в Києві мінлива хмарність, без опадів, сильні заморозки в повітрі 0 ... -5 градусів, вітер південно-східний, 5-10 м/с.

    «Температура повітря вночі 0 ... -5 градусів, вдень +14 ... +16 градусів», - повідомив  Гідрометеорологічний центр.

    За прогнозами синоптиків, цього тижня похолоднішає у більшості регіонів країни. 

    Нагадаємо, уночі 24 вересня заморозки у повітрі були 0-2 градусів (сильні заморозки, II рівень небезпечності, помаранчевий).

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