Вночі Київ підморозить, очікується до - 5 градусів
У середу вдень у Києві без опадів, +14…+16
25 вересня в Києві мінлива хмарність, без опадів, сильні заморозки в повітрі 0 ... -5 градусів, вітер південно-східний, 5-10 м/с.
«Температура повітря вночі 0 ... -5 градусів, вдень +14 ... +16 градусів», - повідомив Гідрометеорологічний центр.
За прогнозами синоптиків, цього тижня похолоднішає у більшості регіонів країни.
Нагадаємо, уночі 24 вересня заморозки у повітрі були 0-2 градусів (сильні заморозки, II рівень небезпечності, помаранчевий).