Вночі на Осокорках сталася серйозна пожежа на території садиби (фото)



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Горіла будівля, де зберігалися дрова Фото: ДСНС

Рятувальники майже години боролися з вогнем

У ніч на п’ятницю, 28 серпня, сталася пожежа на території приватної садиби по вул. Трускавецькій у Дарницькому районі столиці. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 01:38.

До місця виклику було направлено вогнеборців 24 Державної пожежно-рятувальної частини. Рятувальники встановили, що на приватній території горить будівля, де зберігалися дрова, площею 30 кв. м. Про це інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

О 02:05 вогнеборці локалізували пожежу, а о 02:35 пожежу вже було ліквідовано.

До гасіння пожежі залучено 2 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 12 чоловік особового складу ДСНС.

Загиблих та травмованих немає.

Причини виникнення пожежі наразі з’ясовуються.