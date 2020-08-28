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    Вночі на Осокорках сталася серйозна пожежа на території садиби (фото)

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    Горіла&nbsp;будівля, де зберігалися дрова - Вночі на Осокорках сталася серйозна пожежа на території садиби (фото)
    Горіла будівля, де зберігалися дрова
    Фото: ДСНС

    Рятувальники майже години боролися з вогнем

    У ніч на п’ятницю, 28 серпня, сталася пожежа на території приватної садиби по вул. Трускавецькій у Дарницькому районі столиці. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 01:38.

    До місця виклику було направлено вогнеборців 24 Державної пожежно-рятувальної частини. Рятувальники встановили, що на приватній території горить будівля, де зберігалися дрова, площею 30 кв. м. Про це інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    О 02:05 вогнеборці локалізували пожежу, а о 02:35 пожежу вже було ліквідовано.

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    Вночі на Осокорках сталася серйозна пожежа на території садиби (фото)
    Вночі на Осокорках сталася серйозна пожежа на території садиби (фото)
    Вночі на Осокорках сталася серйозна пожежа на території садиби (фото)

    До гасіння пожежі залучено 2 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 12 чоловік особового складу ДСНС.

    Загиблих та травмованих немає.

    Причини виникнення пожежі наразі з’ясовуються.

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