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Вода затопила пустелю Сахару (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Вода затопила пустелю Сахару (фото)
У пустелі після злив утворилися справжні озера
фото: АР

«Минуло 30-50 років з того часу, як у нас випало стільки дощу за такий короткий період», – працівник генерального управління метеорології Марокко

Уперше за десятиліття зливи затопили одне з найбільш посушливих місць у світі – пустелю Сахару. Про це повідомляє Associated Press.

Уряд Марокко повідомив, що за два дні дощі перевищили річні середньорічні показники в кількох районах, де випадає менш як 250 міліметрів (10 дюймів) на рік опадів на рік.

Вода затопила пустелю Сахару (фото) фото 1
фото: АР

«Минуло 30-50 років з того часу, як у нас випало стільки дощу за такий короткий період», – сказав працівник генерального управління метеорології Марокко Хуссін Юабеб.

Вода затопила пустелю Сахару (фото) фото 2
фото: АР

Такі дощі, які метеорологи називають екстратропічним штормом, можуть змінити погодні умови в регіоні в найближчі місяці та роки. Оскільки повітря утримує більше вологи, що сприяє випаровуванню та провокує більше штормів, зауважив Юабеб.

Вода затопила пустелю Сахару (фото) фото 3
фото: АР

Нагадаємо, що ураган «Мілтон», що насувається на США, може стати одним з найсильніших штормів у країні за століття. Очікується, що він спричинить серйозні наслідки у штаті Флорида.

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Теги: вода дощ погода засушлива погода засуха Марокко

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