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    Небезпека для мешканців столиці ще не минула – Київська військова адміністрація (відео)

    Наразі триває розмінування та розбирають завали - Небезпека для мешканців столиці ще не минула – Київська військова адміністрація (відео)
    Наразі триває розмінування та розбирають завали
    фото: ДСНС

    Київ продовжує жити в режимі воєнного стану

    Від початку вторгнення російські війська пошкодили в Києві 183 житлові будинки, 20 приватних садиб, 45 шкіл та 26 дитячих садків.

    Околиці столиці розміновують. На всіх пошкоджених обʼєктах розбирають завали. Війна зруйнувала деякі обʼєктів інфраструктури, тому до міста наразі добиратися важко. Про це йдеться у повідомленні Київської військової адміністрації.

    Військова адміністрація наголошує містянам – повертатися до Києва ще зарано.

    «Чим більше цивільного та незахищеного населення у місті, тим важче працювати військовим. Ворог може бути непередбачуваним», – йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, комунальники та волонтери розчищають зруйновані вулиці Ірпеня (фото).

    Як відомо, у трьох громадах Київщини комендантську годину продовжено ще на три доби.

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    Теги: росія окупанти Київ війна Київщина Україна небезпека населення окупація #stoprussia
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    Небезпека для мешканців столиці ще не минула – Київська військова адміністрація (відео)