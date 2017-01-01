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    Volkswagen у столиці влетів у стовп: автівка «обняла» опору, водій вижив

    Чоловіка затиснуло в салоні, його витягували рятувальники
    У Києві, у неділю, 3 грудня, сталася ДТП, у результаті якої постраждав водій автівки Volkswagen, що врізалася у стовп. Про це повідомляє паблік dtp.kiev.ua. За його даними, водій автомобіля Volkswagen, рухаючись на високій швидкості, не впорався з керуванням і врізався в стовп. Від удару уламки автомобіля розлетілися на кілька десятків метрів.
    • Сьогодні, 20:17
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    Чоловіка затиснуло в салоні, його витягували рятувальники

    У Києві, у неділю, 3 грудня, сталася ДТП, у результаті якої постраждав водій автівки Volkswagen, що врізалася у стовп. Про це повідомляє паблік dtp.kiev.ua.

    За його даними, водій автомобіля Volkswagen, рухаючись на високій швидкості, не впорався з керуванням і врізався в стовп. Від удару уламки автомобіля розлетілися на кілька десятків метрів.

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    Volkswagen у столиці влетів у стовп: автівка «обняла» опору, водій вижив
    Volkswagen у столиці влетів у стовп: автівка «обняла» опору, водій вижив
    Volkswagen у столиці влетів у стовп: автівка «обняла» опору, водій вижив
    Volkswagen у столиці влетів у стовп: автівка «обняла» опору, водій вижив
    Volkswagen у столиці влетів у стовп: автівка «обняла» опору, водій вижив
    Volkswagen у столиці влетів у стовп: автівка «обняла» опору, водій вижив
    Volkswagen у столиці влетів у стовп: автівка «обняла» опору, водій вижив
    Volkswagen у столиці влетів у стовп: автівка «обняла» опору, водій вижив
    Volkswagen у столиці влетів у стовп: автівка «обняла» опору, водій вижив
    Volkswagen у столиці влетів у стовп: автівка «обняла» опору, водій вижив
    Volkswagen у столиці влетів у стовп: автівка «обняла» опору, водій вижив

    Чоловіка затиснуло в салоні, його витягували рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій. Водія в терміновому порядку госпіталізували з переломом ноги і підозрою на ЗЧМТ.

    ДТП сталася на відстані близько 400 метрів від метро Берестейська.

    На місці працювали швидка допомога, патрульна поліція, слідчо-оперативна група.

    Нагадаємо, у Києві BMW протаранила маршрутку, яку від удару жбурнуло у стовп.

    2 грудня сина Василя Вірастюка Адама збили на пішохідному переході у Києві. У результаті ДТП Адам Вірастюк зазнав часткової амнезії.

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