Ворожа атака дронами на Київщину: постраждала жінка, пошкоджено будинки та автівки
Постраждалу госпіталізували
У ніч на 30 жовтня Росія здійснила чергову атаку на Київщину за допомогою дронів. Внаслідок ворожого обстрілу у Борисполі постраждала 36-річна жінка, яка отримала термічні опіки обличчя та долонь, а також різані рани передпліччя та гомілки. Про це повідомив очільник КОВА Микола Калашник, пише «Главком».
Постраждалу госпіталізовано до місцевої лікарні, де їй надається вся необхідна медична допомога.
Атака також спричинила пожежу в приватному будинку, а також пошкодження вікон двох багатоповерхових житлових будинків та одного приватного. Два автомобілі були знищені, ще чотири отримали пошкодження.
Ворожі удари дронами тривають, тому влада закликає залишатися в безпечних місцях.
Триває 1345-й день повномасштабної війни в Україні
Загарбники завдали 38 авіаційних ударів, скинувши 90 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 2740 дронів-камікадзе та здійснили 2973 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.
Читайте також:
Коментарі — 0