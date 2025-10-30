Ворожа атака дронами на Київщину: постраждала жінка, пошкоджено будинки та автівки

Постраждалу госпіталізували

У ніч на 30 жовтня Росія здійснила чергову атаку на Київщину за допомогою дронів. Внаслідок ворожого обстрілу у Борисполі постраждала 36-річна жінка, яка отримала термічні опіки обличчя та долонь, а також різані рани передпліччя та гомілки. Про це повідомив очільник КОВА Микола Калашник, пише «Главком».

фото: Микола Калашник

Постраждалу госпіталізовано до місцевої лікарні, де їй надається вся необхідна медична допомога.

фото: Микола Калашник

Атака також спричинила пожежу в приватному будинку, а також пошкодження вікон двох багатоповерхових житлових будинків та одного приватного. Два автомобілі були знищені, ще чотири отримали пошкодження.

фото: Микола Калашник

Ворожі удари дронами тривають, тому влада закликає залишатися в безпечних місцях.

Триває 1345-й день повномасштабної війни в Україні

Загарбники завдали 38 авіаційних ударів, скинувши 90 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 2740 дронів-камікадзе та здійснили 2973 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.