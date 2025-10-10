Обстріл Києва: зʼявилося фото пошкодженої багатоповерхівки на Печерську

Унаслідок російської атаки на столицю постраждали 12 людей

Під час атаки на Київ вночі 10 жовтня сталося влучання уламків російського дрона у 17-поверховий будинок у Печерському районі. Виникла пожежа. Про це повідомляє «Главком».

На цей час відомо, що внаслідок атаки ворога на столицю постраждали 12 людей. Восьмеро з них перебувають у лікарнях, четверо – отримують допомогу амбулаторно.

Пошкоджена квартира унаслідок російської атаки фото: Суспільне

Нагадаємо, у ніч на 10 жовтня столиця знову зазнала ворожої атаки. У кількох районах міста зафіксовано пошкодження житлової забудови та об’єктів цивільної інфраструктури.

У Печерському районі уламки спричинили пожежу в багатоповерхівці. Рятувальники врятували двадцять осіб, дев'ять – травмовані, п’ятьох передано медикам. У Подільському та Деснянському районах уламки впали на відкриту територію – без займання та руйнувань.

До слова, у Києві рух поїздів метрополітену розпочнеться зі змінами через складну енергетичну ситуацію. Інформація про зміни в русі транслюватиметься на станціях, а також через офіційні сторінки КМДА та метрополітену.